Stars Cameron Diaz überrascht Fans mit Ankündigung: Sie hat drittes Kind mit Benji Madden bekommen

Cameron Diaz - AVALON - Santa Monica - Feb - 2026 - Apple TV Press Day BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 19:00 Uhr

Cameron Diaz und Benji Madden haben ihre Familie erneut still und heimlich vergrößert und halten dabei an ihrem langjährigen Wunsch nach Privatsphäre fest.

Cameron Diaz hat die Geburt ihres dritten Kindes mit ihrem Ehemann Benji Madden bekannt gegeben.

Die 53-jährige Schauspielerin und ihr 47-jähriger Partner teilten die Neuigkeit am Montag (4. Mai) in einer für sie typisch privaten, aber dennoch feierlichen Botschaft an ihre Fans. Das Paar, das 2015 heiratete, nachdem es von Nicole Richie und Benjis Zwillingsbruder Joel Madden zusammengebracht worden war, verkündete die Geburt von Söhnchen Nautas Madden auf Instagram.

Benji schrieb auf der Plattform: „Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so GESEGNET, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekannt zu geben. Willkommen auf der Welt, Sohn! Wir lieben unser Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich, und wir sind dankbar! Wir haben eine großartige Zeit. Wir senden euch all unsere besten Wünsche – die Familie Madden.“

Der Beitrag enthielt ein Bild eines Schiffes sowie die Bedeutung des Namens Nautas – „Seemann, Navigator, Reisender“ – und den Satz: „Einer, der sich auf eine Reise begibt und das Unbekannte nicht fürchtet.“

Cameron reagierte in den Kommentaren mit einer Reihe von Stern- und Herz-Emojis. Sie und Benji, die bereits Eltern der sechsjährigen Tochter Raddix und des zweijährigen Sohnes Cardinal sind, haben sich konsequent dafür entschieden, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, und bestätigten zuvor, dass beide früheren Kinder durch eine Leihmutter geboren wurden.

Erst kürzlich kündigte Cameron ihre Rückkehr nach Hollywood nach einer zehnjährigen Pause an, nachdem sie zuletzt im Film ‚Annie‘ mitgespielt hatte. Nun ist sie wieder mit Projekten wie ‚Back in Action‘ an der Seite von Jamie Foxx sowie dem kommenden Apple-TV+-Film ‚Outcome‘ mit Keanu Reeves präsent, während sie sich außerdem darauf vorbereitet, wieder Prinzessin Fiona in einem neuen ‚Shrek‘-Teil zu sprechen, der für 2027 geplant ist.