Stars Keanu Reeves zollt ‚großzügiger Künstlerin‘ Diane Keaton Tribut

Keanu Reeves - Ballerina - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler erinnert mit emotionalen Worten an seinen verstorbenen Co-Star.

Keanu Reeves hat Diane Keaton mit bewegenden Worten gewürdigt.

Der 61-jährige Schauspieler arbeitete mit der Hollywood-Ikone – die am Samstag (11. Oktober) im Alter von 79 Jahren starb – für den Film ‚Was das Herz begehrt‘ (2003) zusammen und beschrieb sie als „Vollprofi“ am Set. Gegenüber ‚E! News‘ schwärmte er: „Sie war sehr freundlich zu mir. Eine großzügige, großzügige Künstlerin – und ein ganz besonderer, einzigartiger Mensch.“

Der ‚John Wick‘-Star erinnerte sich außerdem daran, wie sehr er es genoss, Keaton gemeinsam mit Jack Nicholson in dem Film von Nancy Meyers spielen zu sehen. „Es war wirklich cool, sie und Jack Nicholson zusammen zu erleben. Allein mit der gemeinsamen Geschichte, der Zuneigung und der Liebe, die sie füreinander empfanden – das war etwas ganz Besonderes“, berichtete er.

Filmemacherin Nancy Meyers – die die romantische Komödie schrieb und inszenierte – zollte Keaton am Montag (13. Oktober) auf Instagram Tribut und gab zu, dass die 48 Stunden nach der traurigen Nachricht „nicht leicht“ gewesen seien. „All eure bewegenden Worte über Diane zu lesen, war ein Trost. Als Filmfan fühle ich mit euch – wir haben eine Gigantin verloren“, schrieb sie. „Eine brillante Schauspielerin, die sich immer wieder völlig geöffnet hat, um unsere Geschichten zu erzählen.“ Meyers habe eine „Freundin verloren, die fast 40 Jahre lang an meiner Seite war“ und wie eine Schwester gewesen sei. Die beiden Frauen hätten „so viele unvergessliche Momente geteilt“.