Stars Keanu Reeves: Diesen Rat gibt er angehenden Filmstars

Keanu Reeves - Ballerina - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2026, 12:34 Uhr

Keanu Reeves hat angehende Schauspieler dazu aufgefordert, ihre Kollegen zu respektieren.

Der 61-jährige Schauspieler, der in der neuen schwarzen Komödie ‚Outcome‘ an der Seite von Cameron Diaz zu sehen ist, blickt schon auf eine lange Karriere zurück. Dementsprechend hat er einige Worte der Weisheit für diejenigen parat, die in seine Fußstapfen treten wollen.

Und diese Worte sind so simpel wie wahr: „Versuch, kein verdammtes A**** zu sein.“ Er sagte gegenüber ‚E! News‘: „Geh zur Arbeit und respektiere die Leute, mit denen du arbeitest, bis sie beweisen, dass sie deinen Respekt nicht verdienen. Versuch, kein [A****] zu sein. Es klappt vielleicht nicht, aber versuch es.“ Cameron merkte hingegen an, dass jeder Mensch Ruhm und Erfolg anders erlebe. Die Hollywood-Darstellerin fügte in dem gemeinsamen Interview hinzu: „Ich würde sagen, es gibt kein Handbuch oder Anleitung dafür, berühmt zu sein, also musst du dein eigenes schreiben und deinem eigenen Skript folgen. Du musst es einfach zu deinem eigenen machen.“ Man könne so etwas nicht wirklich vorhersehen und wisse nie, wie sich Ruhm entwickelt. Ihr Rat lautet deshalb: „Such den Kontakt zu anderen Menschen, die du bewunderst, wie sie damit umgehen, und frag sie nach Rat.“

Keanu verriet erst kürzlich, dass ihm geraten wurde, seinen Namen zu ändern, als er erstmals in Hollywood ankam. Der Schauspieler hat große Erfolge im Filmgeschäft gefeiert, aber sein Manager dachte, sein Name könnte seine Karrierechancen beeinträchtigen. Während eines Auftritts im ‚New Heights‘-Podcast erklärte Keanu: „Ich wurde bezahlt, als ich ungefähr 16 war, also war ich mit etwa 16, 17 ein professioneller Schauspieler. Ich war in Toronto, Kanada, und dann bekam ich einen Manager, der in Los Angeles lebte … Mit 20 Jahren fuhr ich mit meinem Auto nach Los Angeles. Ich stieg aus meinem Auto aus und mein Manager sagte: ‚Wir wollen deinen Namen ändern.‘ Das ist also so ein Willkommen-in-Hollywood-Moment.“

Er erinnerte sich, dass er am Strand entlangging und tatsächlich darüber nachdachte, seinen Namen zu ändern. Er zog etwa in Betracht, sich stattdessen „Chuck Spadina“ zu nennen. Er erzählte: „Mein zweiter Vorname ist Charles, also dachte ich: ‚…Chuck?‘ Und ich bin in einer Straße namens Spadina aufgewachsen, also Chuck Spadina. Und dann dachte ich an irgendwas mit Templeton. Also wurde ich KC Reeves.“ Er wurde zunächst als KC Reeves geführt, konnte das am Ende aber doch nicht durchziehen: „Dann war ich bei Castings und sie sagten: ‚KC Reeves.‘ Und ich habe nicht mal reagiert. Sechs Monate später dachte ich: ‚Ich mache das nicht.‘ Das ist so ein Hollywood-Moment.“