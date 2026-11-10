Film Keira Knightley äußert Kritik an einem ihrer Filme

Keira Knightley - Love Actually film still - Photoshot 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 11:00 Uhr

Keira Knightley äußert Kritik an einem ihrer Filme.

Keira Knightley kann mit den berühmten Zitaten aus der Weihnachtskomödie ‚Tatsächlich … Liebe‘ offenbar wenig anfangen.

Die Schauspielerin hat den Film seit seiner Premiere vor mehr als 20 Jahren nicht mehr gesehen. Wenn Fans sie auf ihre Rolle als Juliet ansprechen und dabei Dialogzeilen aus dem Klassiker wiederholen, erkennt sie zwar die Anspielung, mit dem Inhalt kann sie jedoch kaum etwas verbinden. Im Gespräch mit dem Radiosender ‚Heart‘ erklärte die heute 41-Jährige, dass sie den Film zuletzt bei der Premiere gesehen habe. Damals war sie gerade einmal 18 Jahre alt. „Ich habe ‚Tatsächlich … Liebe‘ seit der Premiere nicht mehr angeschaut. Ich war damals 18“, sagte Knightley. Deshalb kenne sie den Film vermutlich schlechter als jeder andere. Zwar bemerke sie, wenn Menschen ihr mit einem bestimmten Gesichtsausdruck begegneten und anschließend etwas sagten, das offenbar aus der Komödie stamme. „Ich weiß dann, dass sie ‚Tatsächlich … Liebe‘ zitieren. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, worauf sie sich beziehen. Es bedeutet mir nichts“, räumte die Schauspielerin ein.

Trotz ihrer fehlenden Erinnerung an viele Details freut sich Knightley darüber, dass der Film bis heute ein so großes Publikum erreicht. Die Dreharbeiten seien allerdings nur eine kurze Episode in ihrem Leben gewesen. „Es war eine Woche, als ich 17 war. Wirklich erinnern kann ich mich daran kaum“, sagte sie. Eine Szene ist ihr dennoch im Gedächtnis geblieben, und zwar aus einem eher unangenehmen Grund. Die Handlung, in der der beste Freund von Juliets Ehemann sie heimlich filmt und ihr schließlich mithilfe von beschrifteten Karten seine Liebe gesteht, empfindet Knightley rückblickend als ziemlich übergriffig. Im Interview mit der ‚Los Angeles Times‘ hatte sie 2024 erzählt, dass ihr die Situation schon während der Dreharbeiten merkwürdig vorgekommen sei. Regisseur Richard Curtis habe sie damals darauf hingewiesen, dass sie den Mann zu misstrauisch ansehe. „Er sagte: ‚Nein, du schaust Lincoln an, als wäre er unheimlich.‘ Und ich dachte: ‚Aber das ist doch ziemlich unheimlich.'“ Schließlich habe sie ihren Gesichtsausdruck verändern müssen, damit die Figur weniger bedrohlich wirke.

Knightley erinnerte auch daran, dass sie bei den Dreharbeiten erst 17 Jahre alt gewesen sei. Dass die Szene einen unangenehmen Beigeschmack habe, sei ihr durchaus bewusst gewesen. „Es gab damals schon einen Gruselfaktor, oder? Außerdem wusste ich, dass ich 17 war.“ Dass sie den Film nur ein einziges Mal gesehen hat, bestätigte die ‚Fluch der Karibik‘-Darstellerin bereits 2025 im Podcast ‚Dish from Waitrose‘. Sich selbst auf der Leinwand anzuschauen, falle ihr generell schwer.