Stars Keira Knightley erfüllt sich mit Netflix-Serie ihren Traum von einer Mafia-Boss-Rolle

Keira Knightley at Black Doves photo call - Getty - November 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 14:00 Uhr

Keira Knightley verrät, dass sie in 'Black Doves' endlich ihren ganz persönlichen 'Der Pate'-Moment erleben durfte.

Keira Knightley genießt ihre Rolle als Undercover-Agentin Helen Webb in der Netflix-Serie ‚Black Doves‘.

Für die 41-jährige Schauspielerin geht damit sogar ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Als Teenager war sie so begeistert von ‚Der Pate‘, dass sie unbedingt einmal eine vergleichbare Figur spielen wollte. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Metro‘ verriet Knightley, dass Helen genau dem Charakter entspreche, den sie sich früher für ihre Schauspielkarriere gewünscht habe. „Ich glaube, sie kommt einer Mafia-Bossin so nahe, wie ich es jemals schaffen werde“, erklärte sie begeistert. Mit einem Augenzwinkern ergänzte die Britin: „Das ist mein ‚Der Pate‘-Moment.“

An ihrer Figur schätze Knightley außerdem, wie viel Macht diese ausstrahle. Helen ermögliche es ihr, eine Seite auszuleben, die im Alltag eher selten zum Vorschein komme. Besonders gefielen ihr die moralischen Grauzonen der Rolle und deren kompromisslose Art. „Sie macht Spaß. Ich schlüpfe gerne in ihre Rolle. Durch sie fühle ich mich sehr mächtig, und das ist schön. Es ist schön, sich mächtig zu fühlen. Das kommt nicht besonders oft vor“, räumte die ‚Stolz und Vorurteil‘-Darstellerin ein.

Für die zweite Staffel kehrt Knightley an der Seite von ‚James Bond‘-Star Ben Whishaw zurück, der erneut ihren besten Freund und Auftragskiller Sam Young verkörpert. Netflix beschreibt Helen als „eine elegante Politiker-Gattin, hingebungsvolle Mutter und verdeckte Agentin der Black Doves“. Dabei falle es ihr zunehmend schwer, ihre verschiedenen Rollen „voneinander zu trennen“. Ihr Ehemann Wallace (Andrew Buchan) hat inzwischen eine steile politische Karriere hingelegt und ist zum Premierminister aufgestiegen. Das verleiht Helens geheimen Aktivitäten eine neue Dimension.

Drehbuchautor und Serienschöpfer Joe Barton verriet gegenüber Netflix‘ Tudum: „Die Risiken sind größer, die Informationen, die sie stiehlt, sind brisanter, und die Verrätereien, die sie an ihrem eigenen Land begeht, wiegen schwerer.“ Die Black Doves sind eine geheime Spionageorganisation, deren Agenten im Umfeld einflussreicher Persönlichkeiten Informationen sammeln und diese an den Meistbietenden verkaufen. Neben Knightley, Whishaw und Buchan sind auch Sarah Lancashire als Mrs. Reed, Kathryn Hunter als Lenny Lines, Ella Lily Hyland als Williams, Gabrielle Creevy als Eleanor, Agnes O’Casey als Dani und Molly Chesworth als Marie wieder dabei.