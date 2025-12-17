Stars Keira Knightley: ‚Tatsächlich… Liebe‘ nur einmal gesehen

Keira Knightley - Dish from Waitrose Podcast - Harriet Langford - December 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2025, 20:00 Uhr

Keira Knightley hat ihren Film ‚Tatsächlich… Liebe‘ nur ein einziges Mal gesehen.

Die 40-jährige Schauspielerin spielte 2003 die Juliet in der Weihnachts-Romcom, erklärte aber, dass sie den Festtagsklassiker nicht anschaut, weil sie es ‚komisch‘ findet, sich selbst auf der Leinwand zu sehen.

Im Podcast ‚Dish from Waitrose‘ sagte Keira: „Ich habe ihn (nur einmal gesehen), ja, wenn man selbst mitspielt. Ich meine, es wäre komisch, wenn ich mir meinen eigenen Film anschauen würde. Ich habe ihn einmal gesehen.“ Keira schilderte auch, wie ratlos sie war, als jemand sie bat, eine Zeile aus dem Richard-Curtis-Film zu zitieren, weil sie in ihrem Kopf so etwas wie eine „Löschtaste“ habe, die Szenen, in denen sie mitspielt, verschwinden lasse. Die ‚Fluch der Karibik‘-Darstellerin sagte: „Jemand wollte, dass ich eine Zeile (aus dem Film) sage, aber ich hatte ihn nicht gesehen. Also war ich so: Ich weiß nicht, wovon du sprichst!“

Danach erklärte sie, dass sie gemerkt habe, wie eine ganze „Sprache“ aus Zitaten existiere – Leute zitierten sie vor ihr, ohne dass sie selbst die Wörter erkenne. Sie fuhr fort: „Das ist das Problem. Ich habe definitiv eine Löschtaste in meinem Kopf für jede einzelne Zeile, die ich je in irgendeinem Film gesagt habe.“

Sie beschrieb anschließend, dass jede Zeile nach dem Dreh sofort verschwinde und sie sie sogar neu lernen müsse, wenn eine Szene wiederholt werde. Wenn Fans also mit einem bestimmten Blick auf sie zukämen, wisse sie zwar, dass sie gerade zitiert werde, habe aber keine Ahnung, welcher Satz es sei.