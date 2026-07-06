Stars Keith Richards bedauert, nur ein einziges Mal mit Amy Winehouse aufgetreten zu sein

Keith Richards - France - 19/07/2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 11:00 Uhr

Keith Richards bedauert, nur ein einziges Mal mit Amy Winehouse aufgetreten zu sein.

Keith Richards bedauert, dass er nur ein einziges Mal gemeinsam mit Amy Winehouse auftreten konnte.

Der Gitarrist der Rolling Stones stand 2007 beim Isle of Wight Festival gemeinsam mit der Sängerin auf der Bühne: vier Jahre bevor die ‚Back to Black‘-Interpretin 2011 an einer versehentlichen Alkoholvergiftung starb. Im Gespräch mit der ‚Sunday Times‘ sagte Richards: „Ich dachte immer: ‚Ach, ich werde ihr schon irgendwann wieder begegnen.‘ Man geht einfach davon aus, dass sich solche Gelegenheiten ergeben, leider war das nicht der Fall. Ich bin einfach sehr dankbar und fühle mich geehrt, dass ich wenigstens dieses eine Mal mit ihr spielen durfte.“

Die Rolling Stones haben für ihr neues Album ‚Foreign Tongues‘ eine eigene Version von Amy Winehouses Song ‚You Know I’m No Good‘ aufgenommen. Während im Original die Bläser den Song prägen, übernimmt in der neuen Interpretation Mick Jaggers Mundharmonika die führende Rolle. Auch Keiths Bandkollege Ronnie Wood sprach in dem Interview über Amy Winehouse und erinnerte sich an Gespräche mit ihr kurz vor ihrem Tod. Er sagte: „Sie fragte mich oft: ‚Ach Ronnie, was soll ich bloß tun?‘ Ich antwortete: ‚Hör zu, jeder weiß, dass in deiner Wasserflasche Wodka ist. Reiß dich zusammen und geh auf die Bühne.‘ Aber wenn man sie erst einmal auf die Bühne bekam und sie dort blieb, dann war sie großartig.“ Ronnie fügte hinzu, dass es ihn traurig mache, dass Amy „ihr Leben nicht vollständig leben konnte“. Er sagte: „Es fühlte sich an, als müsste man sich noch einmal von Billie Holiday verabschieden.“ Billie Holiday starb 1959 im Alter von 44 Jahren an Leberzirrhose und Herzversagen.

Amy Winehouse erhielt weltweit Anerkennung für ihr Album ‚Back to Black‘ aus dem Jahr 2006, das ihr 2008 insgesamt fünf Grammy Awards einbrachte. Während ihrer Karriere kämpfte sie mit Drogen- und Alkoholabhängigkeit sowie der Essstörung Bulimie. Sie absolvierte mehrere Entziehungskuren und blieb in den letzten Jahren ihres Lebens über längere Zeit abstinent. Letztlich führte jedoch ein Rückfall im Juli 2011 zu ihrem Tod.

An anderer Stelle des Interviews sprach Keith Richards über die Aufnahmen zu ‚Foreign Tongues‘. Der 82-Jährige sagte: „Wenn ich arbeite, vergesse ich manchmal sogar, dass wir gerade ein Album aufnehmen. Ich denke einfach nur: ‚Wow.‘ Denn für mich geht es vor allem um die Freude an der Musik. Manchmal vergisst man das leicht und beginnt zu denken: ‚Das ist Arbeit.‘ So kann und will ich über das, was ich tue, nicht denken.“