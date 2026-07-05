Stars Sir Mick Jagger nutzte KI, um einen Albumtitel zu finden

The Rolling Stones - Mick Jagger - Hackney Diamonds Tour - NRG Stadium - Houston - GETTY - APR 24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2026, 14:25 Uhr

Sir Mick Jagger nutzte KI, um einen Albumtitel zu finden.

Sir Mick Jagger versuchte, mithilfe von Künstlicher Intelligenz einen Titel für ein Album zu finden.

Der Frontmann der Rolling Stones hatte Schwierigkeiten, einen Namen für das 2023 erschienene Album ‚Hackney Diamonds‘ zu finden. Deshalb wandte er sich an eine KI. Die lieferte allerdings nur „Müll“ als Vorschläge, was dem 82-jährigen Musiker letztlich mehr Vertrauen in seine eigenen Ideen gab. Auf die Frage, ob die Band künftig KI zum Schreiben von Songs einsetzen würde, sagte Mick dem Magazin ‚Sunday Times Culture‘: „KI ist noch einmal ein ganz anderes Thema. Das einzige Mal, dass ich sie benutzt habe, war bei der Suche nach Albumtiteln für ‚Hackney Diamonds‘. Das war, glaube ich, ziemlich am Anfang der KI. Weil sich niemand auf einen Titel einigen konnte, habe ich ihr all diese Vorschläge gegeben. Aber sie kam mit so viel Unsinn zurück, dass sie mir überhaupt nicht geholfen hat.“

Obwohl Mick Jaggers Stimme unverwechselbar ist, findet sein Bandkollege Keith Richards, dass sich der Sänger auf der Mundharmonika sogar noch besser ausdrücken kann als mit seinem Gesang. Keith sagte: „Mick drückt sich wahrscheinlich auf der Mundharmonika so vollständig aus, wie er es überhaupt kann, sogar besser als als Sänger.“ Das Instrument kommt auch auf dem neuen Album ‚Foreign Tongues‘ der Band wirkungsvoll zum Einsatz, unter anderem bei ihrer Coverversion von Amy Winehouses ‚You Know I’m No Good‘. Ronnie Wood war mit der verstorbenen Sängerin befreundet, die 2011 im Alter von 27 Jahren an einer versehentlichen Alkoholvergiftung starb. Ihr Tod macht ihn bis heute traurig. Er erinnerte sich: „Sie sagte oft zu mir: ‚Ach Ronnie, was soll ich nur machen?‘ Und ich antwortete: ‚Hör zu, jeder weiß, dass in deiner Wasserflasche Wodka ist. Reiß dich zusammen und geh auf die Bühne.‘ Aber wenn man sie erst einmal auf die Bühne bekam und sie dort blieb, war sie großartig. Ich bin traurig, weil sie ihr Leben nicht voll ausschöpfen konnte.“