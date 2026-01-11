Stars Kelly Clarkson: So trauern ihrer Kinder nach dem Tod von Brandon Blackstock

Kelly Clarkson hat offen darüber gesprochen, wie ihre beiden Kinder mit dem Tod ihres Vaters Brandon Blackstock umgehen.

Blackstock starb im August nach einem jahrelangen, geheim gehaltenen Kampf gegen Krebs. Die Sängerin und Moderatorin ist Mutter von River (11) und Remy (9) und räumte ein, dass ihre Familie in den vergangenen Monaten „eine Menge durchgemacht“ habe.

In einer Fragerunde auf dem offiziellen YouTube-Kanal der ‚Kelly Clarkson Show‘ wurde sie von einem Fan gefragt, was ihr im Alltag momentan am meisten Freude bereite. Clarkson antwortete: „Kuscheln. Meine Kinder sind neun und elf, in diesem tollen Alter, in dem sie zwar schon selbstständig sind, aber immer noch gern schmusen. Es war viel los bei uns, deshalb habe ich sie in letzter Zeit oft bei mir schlafen lassen.“ Sie beschrieb die Abende im Bett mit ihren beiden Kindern und den Hunden als besonders wertvoll, weil dort „sehr süße Gespräche“ entstünden, die ihr Kraft gäben.

Blackstock war 48 Jahre alt, als er starb, und drei Jahren vor seinem Tod mit einem Melanom diagnostiziert worden. Die Familie hatte seine Krankheit nie öffentlich gemacht. Nach seinem Tod hieß es in einem Statement der Angehörigen: „Er hat mehr als drei Jahre tapfer gegen den Krebs gekämpft. Er ist friedlich eingeschlafen und war von seiner Familie umgeben.“ Neben River und Remy hinterlässt er zwei weitere Kinder aus einer früheren Ehe sowie ein Enkelkind. Clarkson und Blackstock hatten sich 2020 nach sieben Jahren Ehe getrennt.