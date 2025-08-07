Musik Kelly Clarkson streicht Las Vegas-Konzerte, weil Ex-Mann Brandon Blackstock ‚krank‘ ist

Kelly Clarkson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin wird diesen Monat nicht mehr im Rahmen ihrer 'Studio Sessions'-Konzerte auf der Bühne stehen.

Kelly Clarkson hat Konzerte im Rahmen ihrer Las Vegas-Residency abgesagt, da ihr Ex-Mann Brandon Blackstock „krank“ ist.

Die 43-jährige Sängerin hat ihre verbleibenden Auftritte im August in der Glücksspielmetropole gestrichen, um für ihre Tochter Ruby Rose (11) und ihren Sohn Remy (9) da zu sein, während ihr Ex-Mann gesundheitlich angeschlagen ist.

Kelly schrieb auf X: „Leider muss ich die verbleibenden August-Termine der ‚Studio Sessions‘ in Las Vegas verschieben. Normalerweise halte ich mein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, aber in diesem Jahr war der Vater meiner Kinder krank, und momentan muss ich ganz für sie da sein.“ Weiter heißt es in dem Beitrag der ‚Since U Been Gone‘-Interpretin: „Es tut mir von Herzen leid für alle, die Tickets für die Shows gekauft haben. Ich bin sehr dankbar für euer Verständnis, eure Güte und Nachsicht.“

Nur eine Stunde bevor Kellys Beitrag erschien, hatten Fans bemerkt, dass ihre digitalen Tickets für die anstehenden Shows am Wochenende auf Juli 2026 umgebucht worden waren. Bereits im letzten Monat hatte die Musikerin die Eröffnungsnacht ihrer Vegas-Residency wegen eigener Erkrankung abgesagt und sich bei ihrer Rückkehr am darauffolgenden Wochenende beim Publikum entschuldigt.

Auf der Bühne erklärte sie damals: „Ich weiß, einige von euch hatten Tickets für die Shows am letzten Wochenende. Es tut mir wirklich leid. Manchmal macht der Körper einfach nicht mit. Wir werden krank, das passiert. Aber danke, dass ihr heute da seid. Wir freuen uns riesig. Dies ist meine liebste Residency – die beste Show, die ich je auf die Beine gestellt habe.“ Die ‚My Life Would Suck Without You‘-Sängerin erzählte, dass sie wegen der Absage sogar in Tränen ausgebrochen war: „Ich habe geweint. Ich war so krank. Es war furchtbar. Ich bin so froh, heute hier zu sein!“