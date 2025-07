Musik Kelly Clarkson verkauft Musikrechte an Investmentfirma

Kelly Clarkson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2025, 09:00 Uhr

Kelly Clarkson hat einen Teil ihres Musikkatalogs an eine Investmentfirma verkauft.

Die 43-jährige Pop-Sängerin hat entschieden, einige ihrer bekanntesten Hits – darunter ‚Since U Been Gone‘, ‚Because of You‘, ‚Stronger (What Doesn’t Kill You)‘ und ‚Behind These Hazel Eyes‘ – an HarbourView Equity Partners zu verkaufen.

Kelly sagte in einer Erklärung: „Meine Musik ist ein riesiger Teil meiner Reise – nicht nur beruflich, sondern auch persönlich. Zu wissen, dass diese Songs weiterhin gehört und von neuen Generationen entdeckt werden, bedeutet mir alles.“ Sie sei HarbourView dankbar dafür, dass sie ihren Katalog so wertschätzen und unterstützen.

HarbourView konzentriert sich bei seinen Investitionen auf Musik, Sport, Medien und Unterhaltung. Sherrese Clarke, Gründerin und CEO von HarbourView Equity Partners, zeigte sich begeistert über die Zusammenarbeit mit Kelly. Sie erklärte: „Kelly Clarkson ist eine einzigartige Künstlerin, deren Stimme und Songwriting die Musik und Popkultur nachhaltig geprägt haben. Neben ihrem musikalischen Talent ist Kelly eine Multitalent-Unterhalterin, was perfekt zu unserer Plattform bei HarbourView passt, die breit in der Unterhaltungsbranche investiert.“ Der Katalog der Sängerin sei voller Hymnen, die für Millionen Menschen bedeutende Momente definiert haben. Die Investmentfirma freut sich deshalb über die Zusammenarbeit mit Kelly und will sicherstellen, dass ihre Songs auch in den kommenden Jahrzehnten weiterklingen.

Kelly wurde 2002 als erste Gewinnerin von ‚American Idol‘ berühmt. Vor Kurzem sagte sie aber im Podcast ‚Not Gonna Lie‘, dass ihr gar nicht bewusst gewesen sei, dass ‚American Idol‘ überhaupt eine TV-Show war, als sie sich bewarb. Die Chartstürmerin sagte: „Für uns alle in der ersten Staffel – wir wussten wirklich nicht … Ich wusste nicht mal, dass das eine Fernsehsendung ist, bis zu meinem dritten Vorsingen.“