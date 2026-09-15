Stars Kelly Osbourne enthüllt, warum sie sich nicht mit ihrer Schwester Aimee versöhnen will

Kelly Osbourne attends the 68th GRAMMY Awards Feb 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 11:00 Uhr

Kelly Osbourne hat über den Zerwürfnis mit ihrer älteren Schwester Aimee gesprochen.

Kelly Osbourne sieht keine Chance auf eine Versöhnung mit ihrer entfremdeten Schwester Aimee.

Die 41-Jährige erklärte, ein Persönlichkeitskonflikt mit ihrer 43-jährigen Schwester habe dazu geführt, dass die beiden nicht mehr miteinander sprechen. Im Podcast ‚We Need To Talk‘ von Paul C. Brunson deutete Kelly zudem an, Aimee habe sich für ihre berühmte Familie „geschämt“. Die Musikerin betonte: „Ich respektiere sie, ich akzeptiere sie, aber wir sind unterschiedlich, und das ist in Ordnung.“ Wenn Aimee sie nicht so akzeptiere, wie sie sei, und ständig versuche, sie zu verändern oder schlecht über sie zu reden, wolle Kelly sie nicht in ihrem Leben haben. Auf die Frage, ob eine Versöhnung möglich sei, stellte sie klar: „Nein, nein.“

Kelly bezeichnete die beiden als „absolute Gegensätze“ und räumte ein, es sei eines der schwierigsten Dinge in ihrem Leben gewesen, keine große Schwester gehabt zu haben. Vieles, was eine ältere Schwester ihr hätte beibringen sollen, habe sie sich selbst aneignen müssen. Deshalb empfinde sie noch immer einen gewissen Groll. „Es waren immer nur Jack und ich. Wenn ich ehrlich bin, hat meine ältere Schwester meinen Bruder und mich eigentlich nie wirklich wahrgenommen. Sie war einfach in ihrer eigenen Welt und hat ihr eigenes Ding gemacht“, berichtete Kelly. „Und wenn ich ehrlich bin, habe ich bis zu einem gewissen Grad das Gefühl, dass sie sich für uns geschämt hat … für die ganze Familie.“

Aimee ist das älteste Kind von Sharon und Ozzy Osbourne. Gemeinsam haben die beiden außerdem den 40-jährigen Sohn Jack. 2002 entschied sich Aimee gegen einen Auftritt in der Realityshow ‚The Osbournes‘ und verließ im Alter von 16 Jahren das Elternhaus. Gegenüber ‚The Independent‘ erklärte die Sängerin später, sie habe damals noch versucht herauszufinden, wer sie inmitten des Familienchaos sei. „Warum um alles in der Welt hätte ich also gewollt, dass das im Fernsehen dargestellt wird? Ich wollte mich selbst, meine Eltern und auch meine Geschwister schützen. Sie waren noch sehr jung und leicht zu beeinflussen“, erklärte sie.

Jack räumte unterdessen ein, dass er und Aimee „überhaupt nicht eng“ miteinander seien. Sie habe Musikerin werden wollen und sich stilistisch eher an Künstlerinnen wie Fiona Apple und Mazzy Star orientiert. Die MTV-Serie habe sie als einfachen Weg zum Erfolg betrachtet. „Sie sagte: ‚Ich werde nicht auf den Erfolg anderer aufspringen‘, so in etwa. So hat sie es wahrgenommen“, schilderte er im Podcast ‚Disrespectfull‘. „Als die Show dann ein riesiger Erfolg wurde, dachte sie meiner Meinung nach so etwas wie: ‚Jetzt kann ich nicht mehr mitmachen, weil ich erst recht nicht den Eindruck erwecken will, auf den Zug aufzuspringen.'“