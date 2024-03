Musik Kelsea Ballerini: Sie moderiert erneut Musik-Awardshow

Kelsea Ballerini - February 2023 - 65th GRAMMY Awards - LA - Getty IMages BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 16:00 Uhr

Kelsea Ballerini wird zum vierten Mal in Folge Gastgeberin der CMT Music Awards sein.

Die 30-jährige Country-Sängerin moderierte die Veranstaltung bereits 2021 und 2023 an der Seite von Kane Brown und 2022 aus der Ferne. Am 7. April wird sie in Austin, Texas, erneut durch die Musikzeremonie leiten.

Die Sängerin sagte: „Ich könnte nicht aufgeregter sein, zu meinem vierten Jahr mit meiner CMT-Familie zurückzukehren, um die diesjährigen CMT Music Awards in Austin, Texas, zu moderieren. Es war mir eine Ehre, durch eine Preisverleihung zu leiten, die die Musik feiert, die die Fans am meisten lieben, und ich weiß, dass dieses Jahr wieder eine unvergessliche Nacht sein wird.“ Die Nominierten sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Bei der letztjährigen Party forderte Country-Ikone Shania Twain eine „inklusive Country-Musik“, als sie den Equal Play Award mit nach Hause nahm. Die 58-jährige Country-Pop-Veteranin hielt eine ermutigende Rede, in der sie den „Industriestandard“ dafür kritisierte, der „reichen Geschichte des Genres einen echten Bärendienst“ zu erweisen. Die ‚You‘re Still the One‘-Hitmacherin bestand darauf, dass es noch viel zu tun gebe, damit es einen „gleichen Arbeitsbereich für alle Talente“ gebe, unabhängig von ihrem Hintergrund. Die CMT Music Awards werden am Sonntag, den 7. April, ab 19 Uhr CT live auf CBS aus dem Moody Center ausgestrahlt.