Academy Museum Gala in L.A. Kendall Jenner verzichtet im rot-durchsichtigen Kleid auf einen BH

Hailey Bieber (l.) und Kendall Jenner bei der Academy Museum of Motion Pictures Gala in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 04.12.2023, 13:31 Uhr

Zur Academy Museum Gala in Los Angeles sind zahlreiche hochkarätige Stars erschienen. Da auf dem roten Teppich hervorzustechen, ist nicht leicht. Kendall Jenner hat es dennoch geschafft.

Kendall Jenner (28) hat es geschafft, den großen Hollywood-Stars die Show zu stehlen. Bei der jährlichen Academy Museum Gala in Los Angeles verzichtete das Model auf einen BH und sorgte in Kombination mit einem durchsichtigen Kleid auf dem roten Teppich für Aufsehen.

Rotes Kleid von Kendall Jenner lässt tief blicken

Die 28-Jährige präsentierte bei der Veranstaltung im Academy Museum of Motion Pictures ein ziemlich gewagtes Outfit in Rot: Unter dem transparenten, körperbetonten Kleid schien ihr nackter Oberkörper durch. Die hauchdünne, bodenlange Robe war hochgeschlossen, hatte lange Ärmel und eine große Schleife um die Hüfte. Kendall Jenner ließ ihre langen, dunklen Haare offen über den Rücken fallen und setzte beim Make-up auf einen natürlichen Look.

Auf dem roten Teppich wurde Kendall Jenner von ihrer Modelkollegin Hailey Bieber (27) begleitet, die in einem ärmellosen schwarzen Kleid mit Pailletten ebenfalls ein Blickfang war.

Ehrung für Meryl Streep und Oprah Winfrey

Bei der Academy Museum Gala kommen jährlich große Stars der Branche zusammen, um Personen aus dem Showbusiness zu ehren. In diesem Jahr wurden die dreifache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (74), Schauspielstar Michael B. Jordan (36), Talkshow-Legende Oprah Winfrey (69) und Regisseurin Sofia Coppola (52) ausgezeichnet.

Auf dem roten Teppich glänzte darüber hinaus unter anderem Selena Gomez (31) in einem schwarzen Kleid mit bodenlanger Schleppe sowie einem silbernem Pailletten-Neckholder-Design. Eva Longoria (48) setzte auf ein trägerloses Kleid in Metallic-Gold und Meerjungfrauen-Stil. Ebenfalls in Gold erschien Natalie Portman (42), die bei der Gala ein langes Kleid mit floralem Muster am Rock präsentierte. Salma Hayek (57) posierte auf der Veranstaltung unterdessen neben Jared Leto (51). Sie zeigte sich im tiefausgeschnitten cremefarbenen Trägerkleid.