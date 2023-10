Beauty & Fashion Kendall Jenner: Visagistin Mary Phillips lobt ihre „innere und äußere Schönheit“

Kendall Jenner - MAR 22 - GETTY - Paris Fashion Week BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2023, 18:00 Uhr

Visagistin Mary Phillips hat Kendall Jenner dafür gelobt, dass das Model „von Innen sowohl als auch von Außen wunderschön“ sei.

Mary verfügt über ein Portfolio an prominenten Kunden, darunter Hailey Bieber, Jennifer Lopez und Camila Morrone, wobei sie vor kurzem auch mit Kendall für eine Kampagne von L’Oréal Paris zusammenarbeitete.

Die Beauty-Expertin lobte die 27-jährige Kendall als Menschen sowohl auch als professionelles Model. In einem Gespräch gegenüber dem ‚HELLO!‘-Magazin verriet die Visagistin: „Ich habe innerhalb meiner Karriere so viele Momente erlebt, in denen ich dachte, dass ich träume. Ich fühle mich sehr dankbar und gesegnet, mit Menschen, die ich liebe, das machen zu können, was ich liebe. Kendall ist von Innen sowohl als auch von Außen wunderschön. Das hat so viel Spaß gemacht.“ Mary enthüllte zudem, dass ihre Arbeit mit ihrer hochkarätigen Kundschaft immer ein gemeinschaftlicher Prozess sei und dass Jenner und ihr Team bei den Dreharbeiten immer eng mit ihr zusammengearbeitet hätten. „Es gibt immer ein Gespräch zwischen dem Friseur, dem Visagisten und den Mode-Stylisten und dem Kunden. Ich arbeite schon seit Jahren mit J.Lo zusammen und sie ist stark in das involviert, was wir machen. Das Gleiche gilt auch für Kendall.“