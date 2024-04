Insider meldet sich zu Wort Trennung bei Justin und Hailey Bieber? So steht es um ihre Ehe

Justin Bieber und Hailey Bieber sind offenbar glücklicher als je zuvor. (dr/spot)

SpotOn News | 04.04.2024, 09:20 Uhr

Wollen sich Justin Bieber und Hailey Bieber scheiden lassen? In den letzten Wochen keimten immer wieder Gerüchte um eine mögliche Trennung auf. Jetzt meldete sich ein Insider zu Wort und ordnete die entsprechenden Berichte ein.

Seit Wochen und Monaten wabern Trennungs- und Scheidungsgerüchte durch die Gazetten. Steht die Liebe zwischen Justin Bieber (30) und seiner Ehefrau Hailey Bieber (27) kurz vor dem Aus? Alles Quatsch, berichtet jetzt eine anonyme Quelle dem "People"-Magazin. Dem Paar gehe es "wirklich gut", sagte der Insider. Eine Scheidung stehe überhaupt nicht zur Debatte und an sämtlichen Gerüchten über eine angebliche Krise sei überhaupt nichts dran. "Sie sind sehr, sehr glücklich", so die nicht näher benannte Quelle.

Video News

Schon im März reagierte Hailey Bieber auf entsprechende Berichte und gab in einer ihrer Instagram-Storys bekannt, dass die entsprechenden Gerüchte "aus dem Land der Wahnvorstellungen" stammen würden. Sie seien zu 100 Prozent falsch und aus der Luft gegriffen. Auch generell zeigen sich Justin und Hailey Bieber in den letzten Tagen mehrfach vertraut in den Sozialen Medien. So postete Hailey unter anderem am Ostersonntag ein Bild von zwei Schokoladeneiern, auf denen ihre Namen stehen. Am Mittwoch, dem 3. April, folgte ein Foto vom schlafenden Justin, der mit einem der gemeinsamen Hunde im Bett kuschelte.

Justin und Hailey Bieber sind seit 2018 verheiratet

Der Sänger und die Tochter des US-Schauspielers Stephen Baldwin (57) verlobten sich im Juli 2018. Im November des gleichen Jahres bestätigte Bieber, dass die beiden bereits geheiratet hätten. Sie nahm dabei den Familiennahmen ihres Mannes an und heißt seitdem auch offiziell Hailey Bieber. Die beiden leben gemeinsam im kanadischen Waterloo, südwestlich der Metropole Toronto. Vor der Beziehung zu Hailey machte Bieber mit seiner On-off-Beziehung mit Kollegin Selena Gomez (31) zahlreiche Schlagzeilen. Die beiden waren von 2010 bis 2013 und noch einmal Ende 2017 ein Paar.

Neben seiner erstaunlich soliden Ehe mit Hailey hat dem Sänger erklärtermaßen auch sein neuentdeckter Glaube den Weg zum rechten Pfad geebnet. In einem Interview bekannte er vor wenigen Jahren: "Ich habe nur überlebt, weil Gott gnädig ist. Jesus fand mich im Dreck und zog mich raus." Auch auf seinem Instagram-Kanal thematisiert er regelmäßig die Kraft, die er aus seinem Glauben schöpft, postet Gebete oder berichtet von Auftritten in Kirchen.