Musik Kendrick Lamar: Gemeinsamer Auftritt mit SZA bei der Super Bowl-Halbzeitshow

Kendrick Lamar accepts the Best Rap Album award 65th Grammy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.01.2025, 16:00 Uhr

Kendrick Lamar wird zusammen mit SZA bei der Super Bowl-Halbzeitshow auftreten.

Der Musiker tritt bei dem großen Event im New Orleans Caesars Superdome am 9. Februar auf und hat jetzt bestätigt, dass er auf der Bühne von seiner Kollaborateurin SZA begleitet wird.

Lamar verkündete die Neuigkeiten in einem auf seinem Account auf Instagram geposteten Werbevideo, in dem man den Künstler über ein Football-Feld laufen sieht, während er in sein Handy spricht und verkündet: „Ich habe über einen Gastauftritt nachgedacht.“ SZA tritt in dem Clip hinter ihn und schüttet einen Eimer mit blauer Flüssigkeit über den Star. Der Clip war mit dem Titel versehen: „Erlebe @kendricklamar mit Gast @sza. #AppleMusicHalftime #SBLIX.“ Die Show wird kurz vor der gemeinsamen Tournee von Lamar und SZA im Jahr 2025 stattfinden, die am 19. April in Minnesota startet und in Städten wie Atlanta, Philadelphia, San Francisco, Detroit und Los Angeles zu sehen sein wird. Die Tournee endet am 18. Juni in Washington, D.C. Die beiden Stars hatten zuvor bereits an Projekten wie ,Doves in the Wind‘ (2017) und ,All the Stars‘ (2018) bis hin zu ,30 For 30‘ aus SZAs Neuauflage von ,SOS‘ (,LANA‘), sowie an ,Luther‘ und ,Gloria‘ auf Lamars neuester LP ,GNX‘ zusammengearbeitet.