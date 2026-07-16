Stars Kesha möchte eure Zähne für ihre Sammlung – das ist der Grund

Kesha - HERA 2024 Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 11:00 Uhr

Popstar Kesha fordert die Fans auf, ihr Zähne für ihre Sammlung zu schicken.

Kesha liebt ihre Sammlung menschlicher Zähne, weil sie damit „heterosexuelle Männer abschreckt“.

Die 39-jährige Sängerin sammelt das ektodermale Organ bereits seit Jahren. Das ungewöhnliche Hobby entstand, weil sie von ihren Fans „besessen“ war. Im Podcast ‚Las Culturistas‘ offenbarte die ‚TiK ToK‘-Künstlerin: „Wisst ihr, dass ich Zähne sammle? Ja, tue ich. Schickt sie mir. Die Zahnsammlung begann, als ich von meinen Fans besessen war. Dann sagte jemand: ‚Mein Kind hat einen Zahn verloren‘, und ich meinte: ‚Kann ich ihn haben?'“ Kesha hat bereits begonnen, aus Zähnen Schmuck herzustellen.

„Ich habe eine Halskette, einen Ohrring, dann einen Gürtel und eine Krone gemacht“, zählte sie auf. „Dann habe ich einfach angefangen, sie zu sammeln, weil es heterosexuelle Männer irgendwie abschreckt.“ Neben dem Schmuck hat Kesha noch eine ungewöhnlichere Verwendung für ihre Sammlung gefunden. „Ich habe angefangen, sie überall in meinem Zuhause in kleinen Gläsern aufzustellen“, verriet sie. Die ‚Timber‘-Interpretin erklärte, sie sei ein „Popstar“, der „eure Zähne braucht“, und wies darauf hin, dass diese sonst verschwendet würden. „Spült ihr sie etwa die Toilette herunter? Wo landen sie? Gebt sie mir. Kann ich sie wirklich haben? Das ist kein Scherz und keine Show“, sagte sie.

Anfang dieses Jahres erklärte Kesha, dass ihre Sammlung – die etwa seit 2012 wächst – nicht nur menschliche Zähne umfasst. Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ enthüllte sie: „Ich habe meine Katzen, sie mussten ihre kleinen Zähne entfernt bekommen. Es sind kleine Katzen-Weisheitszähne. Die sammle ich auch.“ Im selben Interview verriet Kesha außerdem, dass sie die Plazenta ihrer Mutter in eine Halskette verwandeln ließ.

Ihre Mutter Rosemary hatte den Ärzten verboten, ihre Plazenta nach der Geburt ihrer Tochter wegzuwerfen. Stattdessen nahm sie diese mit nach Hause, backte sie und bewahrte sie zwei Jahrzehnte lang in einer Schachtel im Keller der Familie auf. Später entdeckte Kesha sie wieder und ließ daraus ein Schmuckstück anfertigen, das sie nun überallhin mitnimmt. „Die Plazenta soll einem angeblich eine zweite Sichtweise geben und dabei helfen, das dritte Auge zu öffnen. Das sagt zumindest meine Mutter“, schilderte die Musikerin. Über die Verarbeitung der Plazenta zu Schmuck fügte sie hinzu: „Ab in den Mixer, rein in eine Halskette. Fertig!“