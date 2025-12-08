Stars Kesha trennte sich von Freund, um ‚frei‘ zu sein

Kesha - HERA 2024 Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2025, 19:00 Uhr

Kesha machte mit ihrem Freund Schluss, nachdem sie sich aus ihrem Plattenvertrag befreien konnte.

Die 38-jährige Sängerin verließ das Label Kemosabe im Dezember 2023 – ein halbes Jahr nach dem Ende ihres jahrelangen Rechtsstreits mit Produzent Dr. Luke. Als sie den Anruf erhielt, dass sie in drei Monaten frei sein würde, begann sie sofort, alles aus ihrem Leben zu entfernen, „was sich nicht nach Freiheit anfühlt“.

Im Podcast ‚Rolling Stone Music Now‘ erzählte sie: „Als ich diesen wahnsinnigen Anruf bekam, dass ich in drei Monaten frei sein würde, war es wie in einem Film. Von diesem Moment an war ich auf Hochtouren. Es war verrückt, aber es ging mir gut und ich fühlte mich sehr lebendig.“ Sie fügte hinzu: „In dem Moment schaute ich mich um und dachte: ‚Alles, was sich nicht frei anfühlt, muss weg.‘ Also rief ich den Mann an, den ich damals datete, und sagte sehr liebevoll, dass es das nicht ist.“

Kesha zog sich anschließend in die Natur zurück, meditierte intensiv und begann zu analysieren, welche Lebensbereiche sie bremsten – sogar Details wie ihre Haarfarbe: „Blond sein, um ein Popstar zu sein – das hat meine Haare zerstört. Das macht mich nicht frei. Ich werde verf****te Ansätze haben, verdammt.“

Sie erklärte weiter, sie wolle mit dem „People-Pleasing“ aufhören – dem Bedürfnis, Musik so zu gestalten, dass sie anderen gefalle. Dieses Muster sei ihr besonders bewusst geworden, nachdem ihr spirituell geprägtes Album ‚Gag Order‘ 2023 nicht überall auf Begeisterung gestoßen war: „Ich dachte damals: ‚Werden die Leute das mögen?'“ Einige seien unglücklich gewesen, dass sie kein Pop-Banger-Album gemacht habe. Jetzt wolle sie „grenzenlos“ und mit ihrem Klang experimentieren, betonte aber auch, dass sie weiterhin Popmusik lieben und womöglich auch weiterhin schreiben werde – jedoch aus Freiheit, nicht aus Verpflichtung: „Ich möchte mich einfach so verdammt frei fühlen.“