Film ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Reihe wurde laut Chris Columbus durch ‚richtig schlechte Fortsetzungen‘ ruiniert

Christopher Columbus – Getty – New York BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2025, 11:00 Uhr

‚Kevin – Allein zu Haus‘-Regisseur Chris Columbus ist der Meinung, dass das Franchise durch „richtig schlechte Fortsetzungen“ ruiniert wurde.

Der Filmemacher inszenierte den Originalfilm aus dem Jahr 1990 sowie zwei Jahre später ‚Kevin – Allein in New York‘. In beiden Filmen spielte Macaulay Culkin die Rolle des Kevin McCallister. Die Reihe wurde jedoch ohne Columbus und Culkin fortgesetzt: Es folgten ‚Kevin – Allein zu Haus 3‘ und ‚Kevin – Allein zu Haus 4‘ sowie ‚Kevin – Allein gegen alle‘ sowie die Neuauflage ‚Kevin – Allein zu Haus‘ (‚Home Sweet Home Alone‘). Columbus ist jedoch überzeugt, dass die Reihe ab dem dritten Teil „bergab ging“. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte er: „Die Reihe wurde mit richtig schlechten Fortsetzungen wieder aufgegriffen. Tut mir leid, wenn ich jemanden beleidige, aber sie haben es komplett vers***t. Es begann mit ‚Kevin – Allein zu Haus 3‘, und danach ging es nur noch bergab; ‚Kevin – Allein zu Haus 3‘ ist irgendwie noch der beste der schlechten Filme.“

Columbus erklärte, ein Teil des Scheiterns habe mit den Stunt-Sequenzen zu tun gehabt, während Culkin gegenüber dem Magazin anmerkte: „Außerdem hatten sie uns nicht.“ Columbus’ Aussagen folgen auf jüngste Enthüllungen von Culkin, der erklärte, er habe eine Idee für einen weiteren Film, in dem er als erwachsener Kevin zurückkehren könnte. Während seiner Tour ‚A Nostalgic Night with Macaulay Culkin‘ gab der Schauspieler zu, dass er einer Rückkehr in seine Rolle nicht „völlig abgeneigt“ sei. Er sagte: „Ich hatte irgendwie diese Idee. Ich bin entweder Witwer oder geschieden. Ich ziehe ein Kind groß und all das. Ich arbeite sehr hart und passe nicht genug auf, und das Kind ist irgendwie genervt von mir – und dann werde ich ausgesperrt. [Kevins Sohn] lässt mich nicht rein … und er ist derjenige, der die Fallen aufstellt.“

Der geplante Film würde im Grunde die Rollen der „Feuchten Banditen“ – Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) – mit Kevin selbst tauschen, wobei „das Haus eine Art Metapher“ für die Beziehung zwischen dem erwachsenen Kevin und seinem Sohn wäre. Culkin fügte hinzu: „[Kevin muss sich] sozusagen ‚wieder Zugang zum Herzen seines Sohnes verschaffen‘. Das ist der kürzeste Pitch, den ich habe. Ich bin dem nicht völlig abgeneigt – wenn es das Richtige ist.“