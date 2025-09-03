Stars Kevin Costner ehrt Graham Greene

03.09.2025

Der Schauspieler erinnert an seinen Freund und Arbeitskollegen, der Anfang der Woche verstorben war.

Kevin Costner wird Graham Greene als einen „wundervollen Menschen“ in Erinnerung behalten.

Der ‚Yellowstone‘-Schauspieler teilte eine berührende Hommage an seinen ‚Der mit dem Wolf tanzt‘-Co-Star, der am 1. September im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit verstorben war. Costner gab zu, dass er immer „dankbar“ sein werde, mit ihm an dem Film gearbeitet zu haben, der Kevin Costners Regiedebüt markierte und Graham eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller einbrachte. Der 73-jährige Schauspieler und Regisseur teilte einen Clip aus dem Film von 1990, in dem sein eigener Charakter, Lieutenant Dunbar, versuchte, mit Grahams Kicking Bird und dessen Stamm zu sprechen. Er schrieb zu dem Post: „Ein paar Dinge kommen mir in den Sinn, wenn ich an Graham Greene und unsere gemeinsame Zeit bei ‚Der mit dem Wolf tanzt‘ denke. Ich denke daran, wie bereit er war, die Lakota-Sprache zu lernen. Ich denke an die Freude, als ich erfuhr, dass seine Arbeit im Film mit einer Oscar-Nominierung ausgezeichnet wurde. Und ich denke besonders an diese Szene, in der er es schaffte, mit so wenigen Worten so viel über die Beziehung zwischen Dunbar und den Indigenen zu vermitteln. Er war ein Meister seines Fachs und ein wunderbarer Mensch. Ich bin dankbar, Zeuge dieses Teils seines bleibenden Erbes gewesen zu sein. Ruhe in Frieden, Graham.“

Der Tod des ‚Stirb langsam – Jetzt erst recht‘-Schauspielers wurde Anfang dieser Woche bekannt gegeben. Sein Sprecher teilte ‚Deadline‘ mit: „Er war ein großartiger Mann mit moralischen Prinzipien, Ethik und Charakter und wird für immer vermisst werden.“ Er fügte hinzu: „Du bist endlich frei. Susan Smith wird dich am Tor des Himmels empfangen“, in Anspielung auf Grahams langjährige Agentin, die 2013 verstarb.

Graham, der Oneida First Nation und kanadische Abstammung hatte, wuchs im Six Nations Reserve in Ontario auf. Bevor er Schauspieler wurde, arbeitete er als Schweißer, Zeichner und Stahlarbeiter. Sein Fernsehdebüt gab er 1979 in der Serie ‚The Great Detective‘ und seine erste Filmrolle folgte 1983 in ‚Running Brave‘. Sein Karriere-Durchbruch kam 1990 mit ‚Der mit dem Wolf tanzt‘, in dem seine Darstellung des Sioux-Medizinmannes Kicking Bird ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte. In einem früheren Interview mit ‚CineMoovie‘ erinnerte sich der Schauspieler an die Herausforderungen des Drehs, darunter, dass er während der Produktion vom Pferd geworfen wurde. Er erzählte: „Ich wollte mich bei dem Tier rächen, anstatt eine Pause vom Filmen zu machen.“ Graham hinterlässt seine Ehefrau Hilary, ihre Tochter Lilly Lazare-Greene und seinen Enkel Tarlo.