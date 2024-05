Film Kevin Feige: Marvel macht weniger Filme

Kevin Feige - Dr Strange In The Multiverse Of Madness – World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2024, 12:00 Uhr

Die Marvel Studios planen, ihre Produktion zu reduzieren.

Der Präsident des Unternehmens, Kevin Feige, und der Co-Präsident Louis D’Esposito haben eingeräumt, dass sie in den letzten Jahren „einen kleinen Schlag“ erlitten, dabei aber ihre „Lektion gelernt haben“. Sie glauben, dass sie in einer stärkeren Position sein werden, wenn sie die Anzahl der Filme und Fernsehsendungen, die sie in kurzer Zeit veröffentlichen, begrenzen.

Im Gespräch mit dem ‚Empire‘-Magazin sagte Louis jetzt: „Wenn wir einfach an der Spitze geblieben wären, wäre das das Schlimmste gewesen, was uns passieren könnte. Wir haben einen kleinen Schlag einstecken müssen, wir kommen stark zurück. Wenn man zu viel tut, verdünnt man sich vielleicht ein wenig. Das werden wir nicht mehr tun. Wir haben unsere Lektion gelernt. Vielleicht zwei bis drei Filme pro Jahr und ein oder zwei Shows, im Gegensatz zu vier Filmen und vier Shows.“

In diesem Jahr wird ‚Deadpool + Wolverine‘ der einzige Marvel-Film sein, was Kevin freut. Er sagte: „Es ist schön, sich in diesem Jahr hinter einem Feature-Projekt versammeln zu können. Ich fühle mich viel wohler, wenn ich der Außenseiter bin. Ich bevorzuge es, überraschen zu können und Erwartungen zu übertreffen. Es sieht also so aus, als ob das letzte Jahr, das nicht ideal war, uns gut darauf vorbereitet hat.“

Ihre Aussagen wurden von Disney-Chef Bob Iger aufgegriffen, der sagte, das Unternehmen werde „die Produktion reduzieren und sich mehr auf die Qualität konzentrieren“, insbesondere wenn es um Marvel ging, da Bedenken hinsichtlich der sogenannten Superhelden-Müdigkeit bestehen, nachdem die Abonnentenzahlen von Disney+ niedriger als erwartet waren und die Kassenzahlen eingebrochen sind.