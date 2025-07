Film Kevin Feige: ‚Spider-Man: Brand New Day‘ wird Tom Holland zum ‚richtigen Spider-Man‘ machen

Tom Holland - Spider-Man Homecoming filming - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 18:00 Uhr

Kevin Feige hat angedeutet, dass ‚Spider-Man: Brand New Day‘ Tom Holland zum „richtigen Spider-Man“ machen wird.

Der 29-jährige Schauspieler wird im kommenden Marvel-Blockbuster erneut als spinnennetzschwingender Superheld auftreten. Der Chef der Marvel Studios erklärte nun, dass Hollands Spinnenmann in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ erstmals ein vollständig ausgereifter Superheld sein werde.

In einem Roundtable-Interview zu ‚The Fantastic Four: First Steps‘ sagte Feige: „Ich denke, am Ende von ‚No Way Home‘ gibt es ein Versprechen. So traurig es auch ist, dass Peter von allen in seinem Leben vergessen wurde, sehen wir in den Tom-Holland-‚Spider-Man‘-Geschichten zum ersten Mal, wie er ein richtiger Spider-Man ist.“ Dass Peter als Spider-Man allein unterwegs und nur der Stadt verpflichtet ist und sich laut Feige „mit Verbrechen auf Straßenebene auseinandersetzt“, anstatt mit weltbedrohenden Ereignissen, mach seinen Charakter im nächsten Film aus. Der Marvel-Chef erklärte außerdem, welche Richtung ‚Spider-Man: Brand New Day‘-Regisseur Destin Daniel Cretton mit Jon Bernthals ‚The Punisher‘ in dem Film einschlagen wird. „Wenn man das tut, fragt man sich: Okay, welche anderen Charaktere auf Straßenebene hat er noch nie getroffen? Und natürlich liebe ich es, dass ‚The Punisher‘ in einem ‚Spider-Man‘-Comic eingeführt wurde.“

Über dieses „großartige Cover“ will der Filmemacher aber noch nicht zu viel verraten und hüllt sich vorwiegend in Schweigen. Er deutete allerdings, dass der Produktionsstart bald bevorsteht: „Aber Destin – ach, ich werde zu viel verraten – Destin leistet im Moment großartige Arbeit an diesem Film, der sehr bald gedreht wird. Und er hat acht oder neun Comic-Cover an der Wand in seiner Art-Abteilung, die er in diesem Film zum Leben erweckt – das ist supercool.“

Neben Holland und Bernthal wird ‚Spider-Man: Brand New Day‘ – der am 31. Juli 2026 in die Kinos kommen soll – auch Zendaya als Michelle ‚MJ‘ Jones-Watson und Jacob Batalon als Ned Leeds zurückbringen. Auch ‚Stranger Things‘-Schauspielerin Sadie Sink und Liza Colón-Zayas aus ‚The Bear‘ wurden für ‚Spider-Man: Brand New Day‘ besetzt, allerdings ist noch nicht bekannt, welche Rollen sie im Film übernehmen werden. Obwohl die Handlung von ‚Spider-Man: Brand New Day‘ noch geheim gehalten wird, kursieren Gerüchte, dass Mark Ruffalos ‚Hulk‘ der Hauptantagonist des Films sein könnte.