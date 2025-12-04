Musik Kevin Jonas hätte nie gedacht, dass es zur Jonas Brothers-Reunion kommen würde

Nick Jonas, Joe Jonas and Kevin Jonas - Live Brazil 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 09:00 Uhr

Der Sänger räumt ein, dass er nie mit einer Wiedervereinigung der Band gerechnet hätte.

Kevin Jonas hätte sich nie vorstellen können, dass die Jonas Brothers eine Reunion feiern würden.

Der Popsänger steht gemeinsam mit seinen Brüdern Joe und Nick Jonas als Teil der erfolgreichen Band auf der Bühne. Doch der 38-Jährige dachte, die Gruppe sei endgültig am Ende, als sie 2013 ihre Trennung bekannt gaben. Kevin – der sich 2019 wieder mit seinen Brüdern zusammenschloss – gestand gegenüber ‚Variety‘: „Ich hätte nie gedacht, dass wir wieder zusammenkommen würden. Ich dachte, diese Tage wären vorbei, als sich die Band trennte.“

Nach der damaligen Band-Auflösung habe er sich auf seine Familie konzentriert. „Meine Frau Danielle und ich standen kurz davor, unser erstes Kind zu bekommen. Ich stürzte mich in die Rolle als frischgebackener Vater und legte meinen Trauerprozess über das Ende der Band beiseite“, erzählte Kevin.

Dann habe ihn die Trauer mit voller Wucht getroffen. „Ich saß stunden-, tagelang einfach auf der Couch und machte nichts. Es war eine Phase, in der ich nicht wusste, wer ich als Person war“, enthüllte der Musiker. Glücklicherweise konnte er sich während dieser schweren Zeit auf die Unterstützung seiner Frau verlassen: „Ich fand heraus, dass Depressionen und Angstzustände eine Rolle spielten und dass ich mit so vielem kämpfte, bis meine Frau mich da herauszog.“

Auch Nick – der als Solokünstler und Schauspieler erfolgreich ist – war überrascht von der Reunion. „Ich würde sagen, dass ich damals, als sich die Band 2013 trennte, wirklich dachte, das wäre das Ende. Und das war in vielerlei Hinsicht ein Opfer, das wir alle gebracht haben, um sicherzustellen, dass unsere Familie an erster Stelle steht“, erklärte der 33-Jährige. Inzwischen hätten die drei Brüder „mehr Spaß als je zuvor“ auf der Bühne.