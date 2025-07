Stars Kevin Jonas hat ‚fast sein gesamtes Vermögen‘ verloren

Kevin Jonas - May 2023 - Avalon - BBC Radio 1 Big Weekend BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2025, 09:00 Uhr

Der Sänger gesteht, eine Reihe "schlechte Geschäftsentscheidungen" getroffen zu haben.

Kevin Jonas hat „fast sein gesamtes Vermögen“ verloren, als die Jonas Brothers eine Pause einlegten.

Der 37-jährige Sänger, der seine Karriere 2005 begann, gab zu, dass er finanzielle Höhen und Tiefen erlebt hat. Besonders schwierig sei die Zeit gewesen, als er von 2012 bis 2019 nicht zusammen mit seinen Brüdern Nick und Joe auf der Bühne stand.

Im Gespräch mit Lewis Howes im Podcast ‚The School of Greatness‘ enthüllte Kevin: „Ich habe erlebt, wie Erfolg entsteht – vom Anfang bis hin zu finanziellem Erfolg – ohne wirklich zu wissen, was Geld eigentlich bedeutet, und es dann zu verstehen – bis hin zu dem Punkt, an dem ich es nicht mehr hatte, fast alles verloren habe.“

Der ‚Sucker‘-Interpret führte den Verlust seines Vermögens auf mehrere „schlechte Geschäftsentscheidungen“ zurück, die sich vor etwa neun Jahren ereigneten. Lewis hakte nach: „Du hast fast dein ganzes Geld verloren?“ Daraufhin gestand Kevin: „Ja, den Großteil – es blieben vielleicht noch zehn Prozent übrig.“ Er habe „in eine Menge Immobilien investiert“, doch „leider“ sei es einfach „nicht die richtige Partnerschaft gewesen“.

Allerdings deutete der ‚Camp Rock‘-Star – der mit seiner Frau Danielle die beiden Töchter Angelina (10) und Valentina (8) hat – an, dass er aus rechtlichen Gründen nicht näher auf die Situation eingehen könne. „Ich darf da nicht zu sehr ins Detail gehen“, sagte er.

Kevins Brüder waren ebenfalls im Podcast zu Gast. Joe gab zu, dass er und seine Geschwister erst wieder lernen mussten, einander zu vertrauen, bevor die Band erneut zusammenfinden konnte. Letztlich hätten die Brüder erkannt: „Wir können uns das Rampenlicht teilen, wir können das Studio teilen, das Songwriting teilen – und auch das Geld teilen.“