Musik Joe Jonas enthüllt ‚gemischte Gefühle‘ nach Ende der Jonas Brothers-Jubiläumstour

Joe Jonas - Vanity Fair Oscar Party 2023 - Avalon - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 11:00 Uhr

Der Sänger und seine Brüder beendeten im vergangenen Jahr die 20-jährige Jubiläumstour der Jonas Brothers.

Joe Jonas erlebte „viele gemischte Emotionen“, als die Jonas Brothers im vergangenen Jahr ihre 20-jährige Jubiläumstour abschlossen.

Der 36-jährige Sänger stand gemeinsam mit seinen Brüdern Nick (33) und Kevin (38) für 74 Shows in Nordamerika auf der Bühne. Das große Finale fand im Dezember im New Yorker Barclays Center statt. Im Gespräch mit ‚People‘ verriet Joe: „Das war eine wirklich besondere Tour für uns. 20 Jahre Jonas Brothers und unsere gemeinsame Reise zu feiern – das nehme ich nicht als selbstverständlich hin.“

Der Musiker ergänzte: „Wir haben die Tour so lange verlängert. Wir hätten nie mit so einer Reaktion gerechnet … zu sehen, wie viele Menschen gekommen sind und uns so willkommen geheißen haben, hat unsere Herzen erfüllt.“ Gleichzeitig brachte die Tour auch Herausforderungen mit sich. Joe gab zu, dass ihn die Konzerte von seinen Kindern trennten, die er mit seiner Ex-Frau Sophie Turner hat. „Es hat mich auch eine Zeit lang von meiner Familie, meinen Kindern, entfernt. Das fällt mir schwer“, räumte er ein. „Wenn ich auf Tour bin, kann ich nicht einfach drei oder vier Tage frei nehmen, um zu ihnen zu fliegen – deshalb sind es viele gemischte Gefühle.“

Trotzdem betonte der ‚Camp Rock‘-Darsteller, wie sehr er seine Arbeit schätzt: „Ich liebe, was ich tue, und ich bin so dankbar, dass ich Menschen durch Musik Freude schenken kann und sie manchmal von den verrückten Dingen in ihrem Leben ablenken kann.“ Schon bald steht die nächste Tour an: Am 30. April treten die Jonas Brothers im Yaamava‘ Resort and Casino auf, bevor sie im Rahmen ihrer ‚Greetings From Your Hometown Tour‘ nach Südamerika reisen. Auftakt ist am 6. Mai in Buenos Aires, gefolgt von Santiago am 10. Mai und dem Abschluss in São Paulo am 13. Mai.

Joe blickt optimistisch voraus. „Ich liebe das Touren – es macht so viel Spaß“, schwärmte er. „Seit Januar bin ich total im Dad-Modus gewesen. Ich habe zwar geschrieben, aber Touren war nicht wirklich in meinem Kopf.“ Umso größer sei die Vorfreude, wieder auf die Bühne zurückzukehren. „Wir waren lange nicht in einigen dieser Länder. Es ist überfällig, und die Fans warten geduldig“, sagte er. Abschließend versprach Joe: „Wir haben viele Überraschungen geplant.“