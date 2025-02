Stars Khloé Kardashian: Ihre Ehe mit Lamar Odom war nicht mehr zu retten

Khloe Kardashian - June 15, 2022 in Los Angeles, California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 14:00 Uhr

Der Reality-TV-Star erzählte, dass ihre Ehe mit dem Prominenten nicht mehr "zu reparieren" gewesen sei.

Khloé Kardashian erzählte, dass ihre Ehe mit Lamar Odom nicht mehr „zu reparieren“ gewesen sei.

Der 40-jährige Reality-TV-Star hatte den 45-jährigen Lamar nur einen Monat, nachdem sie ihn Ende 2009 kennenlernte, geheiratet.

In der neuen ‚The Kardashians‘-Folge erklärte Khloé: „Lamar war und ist definitiv jemand, der für mich so etwas wie die Liebe meines Lebens war.“ Der Star betonte, dass sie ihr Ehegelübde „sehr ernst genommen“ habe. Sie verriet jedoch, dass die Ehe schließlich nicht mehr zu retten gewesen sei: „Ich habe mein Gelübde sehr ernst genommen und war ungefähr sieben Jahre verheiratet, aber es gab größere Dinge in dieser Ehe, die nicht zu reparieren waren.“ Obwohl Khloé im Jahr 2013 die Scheidung von Odom eingereicht hatte, betrachtet sie die Ehe weiterhin als die „magischste Zeit“ ihres Lebens. Kardashian fügte hinzu: „Das war die außergewöhnlichste, magischste Zeit meines Lebens – die reinste Liebe, die ich je hatte.“ Die Prominente, die mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson die sechsjährige True und den zweijährigen Tatum hat, kümmerte sich um Lamar, als er nach einer Überdosis ins Koma fiel.