Stars Khloé Kardashian: Keine Regeln für Beziehungen

Khloé Kardashian poses with the award - 2025 Duftstars In Duesseldorf - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 09:00 Uhr

Laut Khloé Kardashian haben die Kardashians keine einheitliche Herangehensweise an Beziehungen.

Die 41-Jährige betont, dass sie und ihre Geschwister alle unterschiedliche Ansätze in Sachen Romantik verfolgen, auch wenn es darum geht, ihre Beziehungen öffentlich zu machen.

In der neuesten Folge ihres Podcasts ‚Khloé in Wonderland‘ wurde sie gefragt: „Wie entscheidet deine Familie, welche Informationen öffentlich und welche privat sind? Welche Entscheidungen werden beispielsweise bei einer neuen Beziehung getroffen, wo und wann sie bekannt gegeben wird?“

Khloé, die von 2009 bis 2016 mit dem ehemaligen Sportstar Lamar Odom verheiratet war, antwortete daraufhin: „Keiner von uns sitzt wirklich da und sagt: ‚Oh, in drei Wochen sollten wir darüber reden, dass ich mit dieser Person zusammen bin.‘ So etwas passiert nicht. Ich denke, man weiß einfach, wenn man mit jemandem zusammen ist, wenn man nur zusammen ist und weiß, dass das nirgendwo hinführt, dann ist es eher eine lockere Beziehung. Aber wenn man in einer echten Beziehung ist, in der man Hals über Kopf verliebt ist, dann möchte man vielleicht mit dieser Person mehr in der Öffentlichkeit stehen.“ Sie fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass man Beziehungen miteinander vergleichen kann. Ich denke, jeder muss selbst entscheiden, wann er mit jemandem an die Öffentlichkeit gehen möchte und wann nicht.“

Khloé verriet zudem vor einer Weile, dass ihr Podcast „etwas lockerer“ werden soll.

Die TV-Star erklärte, wie sich die zweite Staffel ihrer Podcast-Serie von der ersten unterscheiden wird.