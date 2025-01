Stars Kid Cudi fühlt sich nach dem Einbruch nicht mehr sicher

Kid Cudi - 2024 Coachella Valley Music And Arts Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.01.2025, 14:00 Uhr

Im Anwesen des Rappers in Los Angeles wurde eingebrochen. Jetzt hat der Musiker Angst in seinem eigenen Haus.

Kid Cudi fühlt sich nach dem Einbruch nicht mehr sicher in seinem Haus.

Der Rapper erlebte einen riesigen Schock, als sich ein ihm unbekannter Mann Zugang zu seinem Anwesen verschaffte. Der Einbrecher nahm bei Kid Cudi ein Bad und verspeiste die Snacks des Musikers. Online machen sich seitdem zahlreiche Menschen über den Vorfall lustig, doch Kid Cudi kann laut eigener Aussage absolut nicht über sein Erlebnis lachen. Auf X, ehemals Twitter, schrieb er genervt: „Hey, also ich möchte etwas klarstellen, denn ich sehe, dass das Internet irgendwelche Sachen schreibt und sich lustig macht, aber diese Sache ist nicht witzig. Diese Person, die bei mir eingebrochen ist, war ein verrückter Fan, der mich seit Jahren stalkt, ohne dass ich es wusste. Er war bei Konzerten und Events, die ich in den Staaten und in Übersee gegeben habe. Er fuhr durchs ganze Land und brach in mein Haus ein, in der Hoffnung mit mir über eine Zusammenarbeit und Ideen, die er hatte, zu sprechen. Nichts daran ist lustig.“

In seiner Klarstellung schrieb Kid Cudi weiter: „Es wurde in meine Privatsphäre eingedrungen und ich muss mich jetzt schützen. Ich fühle mich gerade nicht sicher. Er durchwühlte meine persönlichen Dinge, die Sachen meiner Verlobten, er duschte und aß, während er davon ausging, eine Konversation mit mir zu haben. Das war ein verwirrter 34-jähriger Mann. Kein Obdachloser. Ich werde einige ernstzunehmende Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit das nicht mehr passiert. Ich bin nicht online, um mir Kommentare anzuschauen, aber mir wurde mitgeteilt, dass Leute sich darüber lustig machen und das ist nicht in Ordnung. Ich bin jetzt distanziert, wenn man mich in der Öffentlichkeit sieht, und das ist der Grund.“