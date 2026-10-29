Film Kieran Culkin wollte Rolle in ‚Die Tribute von Panem‘ erst ablehnen

Kieran Culkin at The Hunger Games: Sunrise On The Reaping fan screening - Getty - October 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 11:00 Uhr

Kieran Culkin war überzeugt, dass die Fans seine Darstellung in 'Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping' "hassen" würden.

Kieran Culkin hielt es zunächst für selbstverständlich, die Rolle in ‚Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping‘ abzulehnen.

Der Schauspieler übernimmt in dem neuen Prequel die Rolle des Caesar Flickerman, den zuvor Stanley Tucci verkörperte. Als er erstmals für den Film besetzt wurde, hatte er einem Fan sogar scherzhaft geraten, die Erwartungen herunterzuschrauben. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erinnerte sich Culkin an die Zeit, als er am Broadway auf der Bühne stand. Fans hätten ihn damals angesprochen und gefilmt, während er eigentlich persönliche Gespräche führen wollte. Als jemand ihn auf seine Beteiligung an ‚Die Tribute von Panem‘ angesprochen habe, habe er entgegnet: „Schraubt verdammt noch mal eure Erwartungen herunter.“ Zu diesem Zeitpunkt habe er selbst noch nicht gewusst, was er mit der Rolle anfangen sollte.

„Für mich war das eine klare Sache: Lass es bleiben, denn alle lieben, was Stanley Tucci aus der Rolle gemacht hat“, erklärte der ‚Succession‘-Star. Der Druck sei ihm bereits zu groß gewesen. Culkin war überzeugt, dass die Fans seinen Zugang zur Figur „hassen“ würden, weil sie Caesar aus den bisherigen Filmen bereits gut kannten. Er habe das Gefühl gehabt, zum Scheitern verurteilt zu sein. Unabhängig davon, was er mache, würden die Zuschauer sagen: „Das ist nicht Caesar!“ Schließlich habe der 44-Jährige jedoch einen anderen Zugang zu der Figur gefunden, der seiner Meinung nach eine Verbindung zur bisherigen Darstellung herstelle.

Mit Tucci habe er nicht über die Rolle gesprochen. Stattdessen entwickelte Culkin seine eigene Interpretation des Moderators. Dabei stellte er insbesondere dessen Mitgefühl infrage. „Ich bin mir nicht sicher, ob es aufrichtig ist. Ich denke, es ist ein Stück weit Show. Das ist zumindest meine Interpretation“, erklärte er. Für Caesar gehe es vor allem darum, erfolgreich zu sein und Erwartungen zu erfüllen. „Er muss dafür sorgen, dass alles gut läuft, und die Beförderung bekommen, auf die er aus ist. Deshalb spielt es keine Rolle, ob er Mitgefühl hat oder nicht – er schaltet es einfach ab“, erläuterte Culkin.

‚Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping‘ basiert auf dem neuesten Roman von Suzanne Collins und spielt 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films. Die Handlung begleitet den jungen Haymitch Abernathy (Joseph Zada) während der 50. Hungerspiele, die als Zweites Jubel-Jubiläum bekannt sind. Der Film kommt am 19. November in die deutschen Kinos.