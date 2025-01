Stars Kiernan Shipka: Beim Dating muss sie Grenzen setzen

Kiernan Shipka at SCAD Savannah Film Festival - Getty - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 17:00 Uhr

Kiernan Shipka muss „Grenzen setzen“ für ihr Dating-Leben im Rampenlicht.

Die 25-jährige Schauspielerin ist seit ihrer Kindheit in den späten 2000er-Jahren berühmt, als sie in ‚Mad Men‘ mitspielte. Sie gab zu, dass sie aufgrund dieser Bekanntheit, obwohl sie eine „gesunde Beziehung“ zum Dating hat, immer noch darauf achten muss, wenn es um ihre Privatsphäre geht.

Sie sagte gegenüber ‚Cosmopolitan‘: „Ich hatte immer eine gesunde Beziehung zum Dating, aber ich habe einen großen Teil meines Lebens auf die eine oder andere Weise im öffentlichen Blick verbracht und festgestellt, dass ich eine Grenze für mich setzen muss und nicht darüber sprechen sollte. Ich habe herausgefunden, was für mich im Moment funktioniert, indem ich überlege, welchen Teil von mir und meinem Leben ich für mich behalten kann und was ich der Welt geben kann.“

Die ‚The Last Showgirl‘-Schauspielerin hat nie öffentlich eine ihrer romantischen Beziehungen bestätigt oder bestritten, aber es wird schon seit einiger Zeit angenommen, dass sie in einer Beziehung mit dem Musiker John Mayer ist. In der Zwischenzeit gab Kiernan zu, dass sie „den meisten Spaß“ ihres Lebens hat, jetzt, wo sie Mitte 20 ist, und es geschafft hat, sich von der „unnötigen Angst“ zu befreien, die sie sich selbst durch den Druck ihrer Karriere auferlegt hatte. „Ich befinde mich in der spaßigsten Phase meines Lebens. Ich habe mehr über meine 20er nachgedacht, darüber, Spaß zu haben und präsent zu sein, und wie das zu meiner Arbeit in Verbindung steht, aber auch, wie es mich als Person betrifft. Ich habe immer auf der Seite der Kontrolle und des Perfektionismus tendiert, und diese Dinge haben zu viel unnötige Angst verursacht. Es war eine bewusste Entscheidung zu sagen: ‚Ich möchte mich von diesen Dingen lösen.‘“