Stars Kim Kardashian betont, Kanye West werde ‚immer Familie‘ bleiben

Kim Kardashian - October 2025 - Famous - All's Fair Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 09:00 Uhr

Kim Kardashian betont, Kanye West werde 'immer Familie' bleiben.

Kim Kardashian hat darauf bestanden, dass ihr Ex-Mann Kanye West „immer Familie“ bleiben werde.

Der Reality-TV-Star ist Mutter von North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6), die sie mit dem Rapper hat. Das Paar ließ sich 2022 nach acht Jahren Ehe scheiden. Nun erklärte Kim, dass die beiden trotz der Trennung wegen der engen Verbindung durch ihre Kinder immer verbunden bleiben werden. In einem Interview mit dem ‚Complex‘-Magazin sagte sie: „Wir werden immer Familie sein. Das wissen wir beide. Es wird okay sein, und es gibt so viel Liebe für unsere Familie. Wir wollen das Beste für unsere Kinder.“

Kim äußerte sich dazu, um zu erklären, warum sie in einem aktuellen TikTok-Video ein Paar Stiefel aus Kanyes Yeezy-Kollektion beworben hatte. Zuvor hatte Kim bereits zugegeben, dass sie wegen des kontroversen Verhaltens von Kanye manchmal das Gefühl gehabt habe, „ausrasten“ zu wollen, sie aber stets versucht habe, eine „gesunde“ Beziehung zu ihrem Ex-Mann aufrechtzuerhalten. In einer Folge ihrer Realityshow ‚The Kardashians‘ erklärte sie: „Ich ermutige immer zu einer Beziehung – aber zu einer gesunden. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, gleich auszurasten, aber ich kann es nicht. Ich kann einfach nicht.“

Kim wies außerdem Behauptungen zurück, sie habe den „Luxus, einfach wegzugehen und mich nie wieder mit Kanye auseinandersetzen zu müssen“. Sie sagte: „Das ist nicht meine Realität … Wir haben vier gemeinsame Kinder. Es ist sehr verwirrend, weil im Internet ständig darüber geredet wird wie: ‚Ich halte die Kinder von ihm fern.‘ Er hat nicht ein einziges Mal angerufen und gefragt, ob er sie sehen kann.“