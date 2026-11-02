Film Eva Longoria schwärmt von Kim Kardashian: ‚Sie ist ein Traum‘

Eva Longoria - Arrivals - amfAR Gala Cannes 2026 Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 11:00 Uhr

Eva Longoria schwärmt von Kim Kardashian.

Eva Longoria ist begeistert von der Zusammenarbeit mit Kim Kardashian.

Für ihre neue Komödie ‚The Fifth Wheel‘ stand die Schauspielerin nicht nur hinter der Kamera, sondern führte auch Regie bei ihrer langjährigen Freundin. Das gemeinsame Projekt sei für sie eine besondere Erfahrung gewesen. Vor allem Kardashians komödiantisches Talent habe sie dabei überzeugt. Im Gespräch mit dem US-Magazin ‚People‘ verriet die 51-Jährige, dass sich der Film inzwischen in der Nachbearbeitung befinde. Noch in dieser Woche sollten die letzten Arbeiten abgeschlossen werden. Die Premiere sei für das Frühjahr des kommenden Jahres geplant. „Kim ist ein Traum. Sie ist eine so gute Freundin. Dies gemeinsam mit ihr zu machen, hat unglaublich viel Spaß gemacht“, schwärmte Longoria.

Auch die übrige Besetzung könne sich sehen lassen. Neben Kardashian gehören unter anderem Nikki Glaser, Brenda Song, Fortune Feimster, Will Ferrell, Casey Wilson, Kristen Wiig, 50 Cent und Jack Whitehall zum Ensemble. Gemeinsam hätten sie eine ausgesprochen unterhaltsame Zeit am Set verbracht. Longoria, die durch ihre Rolle in der Serie ‚Desperate Housewives‘ bekannt wurde, bezeichnete Kardashian bereits zuvor als eine zentrale Figur des Films. Die beiden Frauen verbindet eine Freundschaft, die inzwischen rund 25 Jahre besteht. Als Longoria den Regieauftrag erhielt, habe Kardashian erleichtert reagiert. „Oh Gott sei Dank, Eva weiß, dass ich lustig bin“, soll sie gesagt haben. Ihre Freundin habe diesen Humor tatsächlich unter Beweis gestellt, betonte Longoria. Sie könne es kaum erwarten, dass das Publikum Kardashian in der Komödie erlebt. Gleichzeitig hoffe sie, dass der Film weitere Komödien mit Frauen in den Hauptrollen anstoßen werde.

Die Netflix-Produktion beschreibt Longoria als eine moderne Komödie mit bewusst derbem Humor. Im Mittelpunkt stehen vier ehemalige Schulfreundinnen, die bei einem gemeinsamen Wochenende in Las Vegas versuchen, ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Als eine attraktive Fremde, gespielt von Kardashian, auftaucht, geraten die ohnehin komplizierten Lebensumstände der Frauen zusätzlich durcheinander. Besonders genossen habe Longoria die Gespräche und gemeinsamen Lachmomente mit ihren Darstellerinnen. Nikki Glaser sei außergewöhnlich klug und reflektiert, Fortune Feimster wiederum eine echte Frohnatur. „Jeden Tag haben wir ohne Ende gelacht“, erzählte sie. Eine weitere Besonderheit sei die weibliche Besetzung hinter den Kulissen gewesen. Sowohl das Drehbuchteam als auch die Produktion, die Darstellerinnen und die Regie seien überwiegend weiblich gewesen. Das habe sich auch auf die Atmosphäre am Set ausgewirkt. Für Longoria ist ‚The Fifth Wheel‘ erst die zweite Regiearbeit. Zuvor hatte sie 2023 mit dem Netflix-Film ‚Flamin‘ Hot‘ die Entstehungsgeschichte der berühmten scharfen Cheetos-Snacks erzählt.