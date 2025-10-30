Stars Kim Kardashian: Mondlandung war fake

Bang Showbiz | 30.10.2025, 09:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin denkt, dass die Apollo-11-Mission nicht stattgefunden hat.

Kim Kardashian ist überzeugt, dass die Mondlandung von 1969 fake war.

Die 45-Jährige versuchte, ihre ‚All’s Fair‘-Co-Darstellerin Sarah Paulson davon zu überzeugen, dass die Apollo-11-Mission von Buzz Aldrin und dem verstorbenen Neil Armstrong nie stattgefunden habe. Im Gespräch mit ihrer Kollegin aus der Hulu-Serie erklärte Kim in der neuen Folge von ‚The Kardashians‘: „Ich schicke dir gerade ungefähr eine Million Artikel, in denen sowohl Buzz Aldrin als auch … der andere vorkommen.“

Sarah antwortete: „Ja, mach das.“ Kim fuhr fort: „Dieses Mädel fragt ihn: ‚Was war der gruseligste Moment?‘ Und [Aldrin] sagt: ‚Es gab keinen gruseligen Moment, weil es nicht passiert ist. Es hätte gruselig sein können, aber war es nicht, weil es nicht passiert ist.'“ Kim behauptete dann, dass Buzz aufgrund seines hohen Alters solche Dinge unbedacht äußere, und schloss mit: „Also glaube ich, dass es nicht passiert ist.“

Sarah sagte der Unternehmerin, sie wolle nach Kims Nachrichten – die ihr „ständig Verschwörungstheorien“ schicke – nun einen „riesigen Deep Dive“ starten. Später in der Folge kam ein Produzent zu Kims Trailer und bat sie, ihre Ansicht zu bestätigen, dass die Astronauten nie auf dem Mond gelandet seien. Die vierfache Mutter erwiderte: „Ich glaube nicht, dass wir das getan haben. Ich denke, es war fake.“

Anschließend erzählte sie: „Ich habe ein paar Videos gesehen, in denen Buzz Aldrin sagt, dass es nicht passiert ist. Er sagt das jetzt ständig in Interviews.“ Die Reality-TV-Darstellerin argumentierte: „Warum sagt Buzz Aldrin, dass es nicht passiert ist? Auf dem Mond gibt es keine Schwerkraft – warum weht dann die Fahne? Die Schuhe, die sie im Museum zeigen, die sie angeblich auf dem Mond getragen haben, haben einen anderen Abdruck als auf den Fotos. Warum sind keine Sterne zu sehen?“ Ein Produzent fragte Kim daraufhin, wie sie sich gegen Menschen verteidige, die sie für „verrückt“ halten. Der Star antwortete: „Die werden sowieso sagen, dass ich verrückt bin. Aber geh auf TikTok. Schau es dir selbst an.“