Stars Kim und Kourtney Kardashian haben das Kriegsbeil endgültig begraben

Kim Kardashian and Kourtney Kardashian - The Promise screening TCL Chinese Theatre in Hollywood - 12.04.17 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Reality-Stars hatten sich wegen Dolce Gabbana in die Haare gekriegt.

Kim und Kourtney Kardashian haben ihren Streit um Dolce Gabbana endgültig beendet.

Die 44-jährige Reality-Queen arbeitete im Jahr 2022 mit der Luxusmarke für die Mailänder Fashion Week zusammen. Ihre ältere Schwester hatte sich nur kurz zuvor für ihre Hochzeit mit Travis Barker von D G ausstatten lassen. Dass beide Kardashians Projekte mit den Designern verwirklichten, führte zu dem Vorwurf, dass Kim Kourtney hatte kopieren wollen. Seit dem riesigen Streit sei jedoch Gras über die Sache gewachsen, verriet Kourtney jetzt in der neuesten Ausgabe der familieneigenen Reality-Show ‚The Kardashians‘: „Ich habe das Gefühl, dass wir im Leben weiter gekommen sind. Das klingt legendär. […] Wir sind Schwestern und wir lieben uns. Das Leben ist kurz. Also war es an der Zeit, weiterzumachen.“

Auch Kim kann nicht fassen, dass einige ihrer Fans tatsächlich davon ausgingen, dass die beiden sich niemals wieder zusammenraufen werden. „An alle, die dachten, dass wir nie wieder miteinander auskommen werden, weil wir in einen Fashion-Streit über das, was wir anziehen, geraten sind: Das ist verrückt. Das haben wir in der Grundschule gemacht“, erklärte sie in der Sendung.