Stars Kinderplanung doch nicht abgeschlossen? Das sagt Sara Kulka

Sara Kulka / Abreise zum RTL-Dschungelcamp Frankfurt am Main / Philipp Mertens/Geisler-Fotopress / 01/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 14:00 Uhr

Die Ex-GNTM-Kandidatin dachte darüber nach, sich sterilisieren zu lassen - nun hat sie einen neuen Partner.

Sara Kulka äußert sich zu ihrer Familienplanung.

Die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Teilnehmerin enthüllte vor einigen Monaten, dass sie mit ihrer Kinderplanung „abgeschlossen“ habe und über eine Sterilisation nachdenke. Sara hat bereits zwei Töchter. „Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, drei Kinder von zwei verschiedenen Vätern zu haben“, erklärte sie ihren Instagram-Followern Anfang November.

Doch nun muss sie ihre Entscheidung möglicherweise überdenken. Auf der Dschungel-Party von Julian F. M. Stoeckel präsentierte die 35-Jährige stolz den neuen Mann an ihrer Seite. Saras Freund Christian ist jünger als sie und wünscht sich eigene Kinder. Was bedeutet das für ihre Familienplanung? „Wir werden sehen, wir sind am Anfang. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, aber sag niemals nie“, verriet sie gegenüber ‚Promiflash‘.

Die Reality-TV-Darstellerin fügte hinzu: „Ich habe tatsächlich seit Sommer 2025 überlegt, mich sterilisieren zu lassen, weil ich eigentlich für mich abgeschlossen habe, da ich zwei absolute Wunschkinder habe.“ Anschließend gestand Sara, dass sie eine echte Löwenmama sei. „Ich bin eine absolute Überglucke – vor allem, wenn die Kinder klein sind. Und wenn ich mir vorstelle, welchen mentalen Stress ich mir damals, als sie klein waren, gemacht habe, kann ich mir das nicht vorstellen“, offenbarte sie.

Derzeit genießt die Ex-Dschungelcamperin ihr frisches Liebesglück. „Ja, ich fange ein bisschen an zu stottern, weil dieser Mann mich auch zum Stottern bringt. Der war gar nicht so geplant in meinem Leben“, gestand sie. Der Altersunterschied mache Sara allerdings „ab und zu doch noch zu schaffen“ – allerdings nur wegen des gesellschaftlichen Drucks. Als Paar würden die beiden perfekt harmonieren.