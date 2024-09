Musik Kirk Hammett: Wutanfall wegen Schreibblockade

Metallica James Hetfield Kirk Hammett Robert Trujillo and Lars Ulrich at a signing at HMV Oxford Street London 18/11/16 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2024, 12:16 Uhr

Der Metallica-Gitarrist geriet früher außer sich, wenn er keine neuen Songs schreiben konnte.

Kirk Hammett gesteht,, dass er früher so frustriert über Schreibblockaden war, dass er seine Gitarre „zertrümmern“ wollte.

Der Metallica-Leadgitarrist kann auf eine langjährige und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Allerdings hatte auch er immer wieder Probleme damit, die richtige Inspiration für neue Musik zu finden.

Auf die Frage, wie er mit einer Schreibblockade umgeht, verrät dem Magazin ‚Total Guitar‘: „Denk nicht an die Vergangenheit oder an das, was bereits geschehen ist. Denk nicht an die Zukunft und was du tun musst. Sieh einfach, was du in diesem Moment greifen kannst. So schreibe ich Musik und es hat mich zu einem produktiveren Komponisten gemacht, weil ich nicht mehr so feststecke wie früher. Früher hatte ich monatelang Schreibblockaden und konnte monatelang kein einziges Riff schreiben, was mich so frustrierte, dass ich daran dachte, meine Gitarre zu zertrümmern. Das passiert jetzt nicht mehr.“

Der 61-Jährige spricht in dem Interview auch darüber, wie er mit Kritik umgeht. „Meine Einstellung ist, dass man auf keinen Fall schlecht sein kann, wenn man da draußen ist und auf Tournee geht, Alben macht und Aufnahmen macht“, erklärt er. „Und so kann ich nicht aufhören, von all den Leuten verwirrt zu sein, die sagen: ‚Dieser Typ ist sch***e! Der Typ ist scheiße!‘ Hey, ich habe Neuigkeiten für dich – du kommst nicht dahin, wo du bist, wenn du verdammt schlecht bist! Okay?“

Der Künstler findet Kritik meist völlig überzogen. „Diese Leute sprechen über zehn Prozent dessen, was sie in all diesen Leuten musikalisch sehen. Es ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich sch***e ist. Heutzutage gibt es meiner Meinung nach keine schlechten Gitarrensoli mehr, weil alle so viel besser sind als früher“, sagt Hammett.