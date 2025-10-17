Stars KISS-Co-Gründer Ace Frehley stirbt mit 74 Jahren

Ace Frehley - Massachusetts 1992 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 09:00 Uhr

Der Ex-Gitarrist der Kultband ist in seinem Zuhause verstorben.

Ace Frehley ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Der Ex-Gitarrist von KISS verstarb am Donnerstag (16. Oktober) nach einem kürzlichen Sturz in seinem Zuhause. In einem Statement, das seine Familie gegenüber ‚People‘ veröffentlichte, heißt es: „Wir sind völlig am Boden zerstört und untröstlich. In seinen letzten Momenten hatten wir das Glück, ihn mit liebevollen, fürsorglichen, friedlichen Worten, Gedanken, Gebeten und guten Wünschen umgeben zu können, als er diese Welt verließ.“

Frehleys Familie erklärte außerdem: „Wir bewahren all seine schönsten Erinnerungen, sein Lachen und feiern seine Stärke und Güte, die er anderen geschenkt hat. Das Ausmaß seines Todes ist von epischem Ausmaß – jenseits jedes Begreifens. Wenn wir auf all seine unglaublichen Lebensleistungen zurückblicken, wird Aces Andenken für immer weiterleben!“

Bereits im September war bekannt geworden, dass Frehley nach einem Sturz im Krankenhaus lag. In einem Post auf seinem Instagram-Account hieß es damals: „Liebe Rock Soldiers, Ace hatte einen kleinen Sturz in seinem Studio, was zu einem Krankenhausaufenthalt führte. Es geht ihm gut, aber entgegen seinem eigenen Wunsch besteht sein Arzt darauf, dass er derzeit nicht reisen darf.“ Deshalb musste der Musiker einen Auftritt Ende September in Lancaster, Kalifornien, absagen. Ace Frehley spielte von der Gründung der Band 1973 bis zu seinem Ausstieg 1982 bei KISS. Anschließend rief er seine eigene Band Frehley’s Comet ins Leben und feierte auch als Solokünstler Erfolge.