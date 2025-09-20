Musik Kneecap drohen kanadischem Abgeordneten mit rechtlichen Schritten

Kneecap - Glastonbury 2025 - Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2025, 11:00 Uhr

Das irische Hip-Hop-Trio wehrt sich gegen das Auftrittsverbot in Kanada.

Kneecap haben rechtliche Schritte gegen den kanadischen Abgeordneten Vince Gasparro angedroht, der ihnen „gefährliche Befürwortung von Gewalt und Hass“ vorgeworfen hatte.

Die irische Rap-Gruppe – die im Oktober in Toronto und Vancouver auftreten sollte – wurde nach Gasparros Anschuldigungen, sie würde „politische Gewalt verstärken und öffentlich terroristische Organisationen wie Hisbollah und Hamas unterstützen“, die Einreise nach Kanada verboten.

Der Politiker erklärte in einer Stellungnahme auf X: „Kürzlich hat die Rap-Gruppe Kneecap Handlungen begangen und Aussagen gemacht, die den kanadischen Werten und Gesetzen widersprechen und unsere Regierung zutiefst alarmiert haben. Die Gruppe hat politische Gewalt verstärkt und öffentlich Unterstützung für terroristische Organisationen wie Hisbollah und Hamas gezeigt.“ Gasparro ergänzte: „Dies sind keine Ausdrucksformen von Kunst oder legitimer politischer Kritik, sondern gefährliche Befürwortungen von Gewalt und Hass. Bemerkenswerterweise sieht sich ein Mitglied der Band derzeit in Großbritannien Terrorismusvorwürfen gegenüber.“

Die Band – bestehend aus Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó hAnnaidh und JJ Ó Dochartaigh – reagierte jedoch und kündigte rechtliche Schritte gegen die „völlig falschen und böswilligen“ Anschuldigungen an. In einer auf Instagram veröffentlichten Stellungnahme hieß es: „Ihre Aussagen über uns sind völlig falsch und zutiefst böswillig. Wir werden das nicht akzeptieren. Kein Mitglied von Kneecap wurde jemals in irgendeinem Land für irgendein Verbrechen verurteilt. Während Sie empörend versuchen zu behaupten, wir seien antisemitisch, schrieb die englische Zeitung ‚The Times‘ heute über unser ausverkauftes Konzert in London gestern Abend: ‚eindeutig anti-sektiererisch‘.“

Das Hip-Hop-Trio habe mittlerweile seine Anwälte beauftragt, rechtliche Schritte gegen Gasparro einzuleiten. „Wir werden unnachgiebig gegen unbegründete Anschuldigungen vorgehen, die darauf abzielen, unsere Opposition gegen das von Israel begangene Genozid zu unterdrücken. Wenn wir Sie vor Gericht besiegen – und das werden wir –, werden wir jeden Cent spenden, um einige der tausenden amputierten Kindern in Gaza zu unterstützen“, hieß es außerdem.