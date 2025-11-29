Musik Kneecap leiten rechtliche Schritte gegen kanadischen Abgeordneten ein

Bang Showbiz | 29.11.2025, 13:00 Uhr

Kneecap ergreifen rechtliche Schritte gegen den kanadischen Parlamentsabgeordneten Vince Gasparro, der sie der „gefährlichen Befürwortung von Gewalt und Hass“ beschuldigt hatte.

Die irische Gruppe, die im Oktober in Toronto und Vancouver auftreten sollte, wurde an der Einreise nach Kanada gehindert, nachdem Gasparro ihnen vorgeworfen hatte, „politische Gewalt zu verstärken und öffentlich Unterstützung für Terror[gruppen] wie Hisbollah und Hamas“ zu zeigen. Er fügte auf X hinzu: „Als Parlamentarischer Sekretär für die Bekämpfung von Kriminalität gebe ich bekannt, dass die Mitglieder von Kneecap mit sofortiger Wirkung als nicht einreiseberechtigt nach Kanada gelten.“

Diese Woche wurde in neuen Dokumenten bekannt, dass das Büro des kanadischen Premierministers Mark Carney „nicht in die Entscheidung eingebunden“ war, als Gasparro diese umstrittene Ankündigung machte. Kneecap teilten daraufhin auf Instagram mit: „Eine Nachricht an Vince Gasparro: Im September sagten wir, dass du Aussagen über uns gemacht hast, die völlig unwahr und zutiefst böswillig waren. Das hast du. Nun stellt sich heraus, dass du auch gelogen hast, als du der Welt erzähltest, du würdest im Namen der Regierung Kanadas handeln. Auch das war eine Lüge. Das hast du nicht. Deine eigene Regierung hat das klargestellt.“ Die Band ließ verlauten, dass sie aufgrund dieser Umstände Klage gegen Gasparro erheben werde, um sich gegen „empörende und haltlose Anschuldigungen zu verteidigen“. Sollten die Musiker vor Gericht eine finanzielle Entschädigung erhalten, wollen sie das Geld nutzen, um verletzten Kindern in Gaza zu helfen, schrieben sie weiter. Außerdem kündigten Kneecap an: „Und schließlich an unsere vielen Fans in Kanada: Wir arbeiten daran, die ‚Compliance-Probleme‘ zu lösen, die uns von eurer IRCC mitgeteilt wurden. Wir freuen uns darauf, Kanada 2026 wieder zu besuchen und vor ausverkauften Shows in eurem Land zu spielen, so wie wir es bereits früher getan haben. FREE PALESTINE.“