Musik Kneecap wollen Gewinne ihres neuen Albums ‚Fenian‘ für wohltätige Zwecke spenden

Kneecap - Glastonbury 2025 - Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2026, 15:30 Uhr

Kneecap wollen Gewinne ihres neuen Albums 'Fenian' für wohltätige Zwecke spenden.

Kneecap werden die Gewinne ihres neuen Albums ‚Fenian‘ an wohltätige Organisationen spenden.

Das zweite Studioalbum der Band aus West-Belfast – der Nachfolger von ‚Fine Art‘ – erschien am 1. Mai und schoss in Großbritannien bereits auf Platz zwei der Charts. Damit ist es das irischsprachige Album mit der höchsten Chartplatzierung in der Geschichte der britischen Hitparade. Nun haben Kneecap bekannt gegeben, dass die Gewinne des Albums, auf dem unter anderem Kae Tempest, Radie Peat und Fawzi mitwirken, zur Finanzierung der Palestine Solidarity Campaign in London sowie von Glór na Móna und Cultúrlann McAdam Ó Fiaich in Belfast verwendet werden sollen. Auf Instagram schrieben sie: „Wir haben Platz 2 der britischen Charts erreicht. Wir wurden kurz vor dem Ziel von jemandem namens Michael Jackson geschlagen … Das ist die höchste Chartplatzierung für ein irischsprachiges Album dort überhaupt. ‚Fine Art‘ landete vor zwei Jahren auf Platz 43 – ein riesiger Sprung für ‚FENIAN‘, und wir schätzen all die netten Worte und Rezensionen sehr.“

Kneecap bedankten sich bei ihren Fans für die große Unterstützung und erklärte, dass „eine enorme Menge an Schallplatten, CDs und Kassetten überall verkauft“ worden sei. Es steht weiter zu lesen: „Wir haben beschlossen, sämtliche Einnahmen aus diesen Verkäufen an drei Organisationen zu spenden: die Palestine Solidarity Campaign in London sowie Glór na Móna und Cultúrlann McAdam Ó Fiaich in Belfast. Besonderer Dank an Dan Carey, Jeff Barrett und alle bei Heavenly.“

Die Band nutzte die Gelegenheit außerdem, um den britischen Premierminister Keir Starmer sowie den Reform-UK-Vorsitzenden Nigel Farage scharf zu kritisieren. Sie schrieben: „Wir sehen uns Ende des Monats in Belfast beim AVA und im Juni in London (Crystal Palace). Sch*** auf Keir Starmer und Nigel Farage! Freiheit für Palästina. Freiheit für die sechs Counties.“ Abschließend unterzeichneten sie mit den Worten „Grá Mór“, was auf Irisch „Viel Liebe“ bedeutet.

Unterdessen wurde zuvor bekannt, dass Móglaí Bap den neuesten Kneecap-Song schrieb, während er versuchte, „sich der Realität zu stellen“, nachdem seine Mutter sich das Leben genommen hatte. Das irische Hip-Hop-Trio veröffentlichte vergangenen Monat den Track ‚Irish Goodbye‘ aus dem Album ‚Fenian‘. Móglaí Bap – mit bürgerlichem Namen Naoise Ó Cairealláin – sprach darüber, wie der emotionale Song mit Kae Tempest nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2020 entstand. In einem langen Instagram-Beitrag schrieb er: „Ich hatte nie vor, einen Song darüber zu schreiben.“ Er und sein Bruder hätten jedoch kürzlich eine Dokumentation über ihren Vater in den 1990er-Jahren gesehen, als dieser Präsident des demokratischen Forums der irischsprachigen Gemeinschaft war. Er fuhr fort: „Das hat mich tief bewegt, sie so glücklich zu sehen. Es hat mich sehr emotional gemacht, sie so zu erleben.“