Stars König Charles: Besonderer Respekt vor Olympia -Sportlern

King Charles - Windsor Castle Easter Sunday 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2024, 10:00 Uhr

König Charles lobte die Olympioniken als „inspirierend“ und gratulierte ihnen zu ihren Bemühungen bei den Spielen in Paris.

Der 75-jährige Monarch richtete eine Botschaft an diejenigen, die das Team GB und andere Commonwealth-Nationen während des sportlichen Festes vertraten, das am Sonntag (11. August) mit der Abschlusszeremonie in der französischen Hauptstadt zu Ende ging.

Der König sagte in seiner Erklärung: „Meine Frau und ich senden den Wettkämpfern und ihren Support-Teams vom Team GB und aus dem gesamten Commonwealth unsere herzlichsten Glückwünsche für ihre vielen herausragenden Erfolge bei den Olympischen Spielen in Paris. Ihre Erfolge in so vielen Disziplinen wurden aus dieser unschätzbaren Kombination aus rohem Talent, wahrem Mut und harter Arbeit über viele Jahre hinweg geschmiedet, die in den letzten Wochen durch Sportsgeist und Teamgeist in der schönsten Tradition der Spiele geschliffen wurde. An diejenigen, die die größten Preise verpasst haben: Ihr seid ganz sicher nicht hinter dem Stolz zurückgeblieben, den auch ihr für eure Nationen gebracht habt. Während wir Frankreich für die Ausrichtung eines so wunderbaren Turniers danken und auf die bevorstehenden Paralympics blicken, kann ich nur sagen, dass Sie alle eine Inspiration waren.“

Und Charles ist nicht der einzige Royal, der den Olympioniken gratuliert. Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, waren in einem mit Stars besetzten Video zu sehen, in dem sie den Leistungen des britischen Teams in Paris Tribut zollten. Der Clip begann mit „Grüßen“ von Rapper Snoop Dogg – der mit seiner Arbeit für den US-Sender NBC ständig bei den Spielen präsent war – bevor neben David Beckham und anderen britischen Promis auch die Royals ihre Glückwunschbotschaften schickten. Catherine sagte: „Von uns allen, die zu Hause zuschauen, herzlichen Glückwunsch an das Team GB.“ William fügte hinzu: „Gut gemacht für alles, was Ihr erreicht habt. Ihr wart eine Inspiration für uns alle.“