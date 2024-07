Im Buckingham Palast König Charles ernennt Keir Starmer zum neuen Premierminister

König Charles und Keir Starmer bei dem Treffen im Buckingham Palast. (jom/spot)

SpotOn News | 05.07.2024, 15:16 Uhr

König Charles III. hat Keir Starmer im Buckingham Palast empfangen. Damit ist der Chef der Labour-Partei offiziell der neue britische Premierminister.

König Charles III. (75) ist seinen Pflichten als britischer Monarch nachgekommen und hat am Freitag (5. Juli) Sir Keir Starmer (61) im Buckingham Palast getroffen. Der König bat Starmer nach dem Sieg der Labour-Partei bei der Parlamentswahl, eine Regierung zu bilden.

Charles traf auch den scheidenden Premierminister

"Sir Keir nahm an und wurde zum Premierminister und Ersten Lord des Schatzamtes ernannt", gab der Palast in einem Statement bekannt. Unter anderem bei Instagram wurde das offizielle Foto des Treffens veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie sich Charles und der Labour-Politiker die Hand schütteln, was Teil der Zeremonie ist. Das erste offizielle Treffen zwischen dem Monarchen und seinem neuen Regierungschef wird auch als "kissing of hands" ("Handkuss") bezeichnet. Im Anschluss hielt Starmer eine Rede vor dem Regierungssitz in der Downing Street.

König Charles traf sich Berichten zufolge vor der Zeremonie zunächst mit dem scheidenden Premierminister Rishi Sunak (44), der mit seiner Frau Akshata Murty (44) kurz nach 11 Uhr im Palast eintraf. Sunak hatte eine Privataudienz bei Charles, bei der er seinen Rücktritt als Premierminister einreichte und empfahl, Sir Keir Starmer mit der Bildung einer neuen Regierung zu beauftragen. Seine Ehefrau stieß im Anschluss zu ihm und dem König. Das Paar verließ danach im Privaten den Palast. Zu einem Aufeinandertreffen mit dem neuen Premierminister, der in Begleitung von Ehefrau Victoria erschien, kam es nicht.

Ab kommendem Mittwoch beginnen dann die wöchentlichen Audienzen für Starmer beim König. Die feierliche Eröffnung des Parlaments ist für den 17. Juli geplant, den 77. Geburtstag von Königin Camilla.