Er wird 76 Jahre alt König Charles feiert Geburtstag: Das ist sein größter Wunsch

König Charles feiert seinen 76. Geburtstag. (hub/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 06:15 Uhr

Öffentlich feiert er seinen Geburtstag im Juni, geboren ist König Charles allerdings am 14. November. Zu seinem Ehrentag soll der Monarch dieses Jahr einen großen Wunsch haben.

König Charles hat zu seinem 76. Geburtstag am heutigen 14. November angeblich nur einen Wunsch: dass seine Söhne, die Prinzen William (42) und Harry (40), ihre zerrüttete Beziehung wieder in Ordnung bringen. Prinz Harry war 2020 in die USA gezogen und hatte in TV-Interviews, einer Netflix-Doku und seiner Autobiografie seine Familie angegriffen. Seitdem soll allen voran William den Kontakt zu ihm abgebrochen haben.

Ein Palastinsider enthüllte nun laut "The Irish Star", dass der König eine wieder vereinte Familie wolle: "König Charles wünscht sich nichts sehnlicher als die Wiederherstellung des Friedens in seiner Familie. Er möchte einen Schlussstrich unter ihre vergangenen Fehden ziehen und dafür sorgen, dass Prinz William und Prinz Harry miteinander auskommen – und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als seinen Geburtstag, um sie zusammenzubringen."

Der angebliche Insider fügte hinzu, Charles habe viel durchgemacht, seit er König ist, und habe seine Pflichten trotz seiner Krebserkrankung tapfer erfüllt. "Jetzt wünscht er sich nichts sehnlicher, als mit seiner Frau, seinen Söhnen und Enkelkindern Erinnerungen zu sammeln. Das ist das, was er am meisten schätzen würde."

König Charles ist nach seiner Fernreise gestärkt

Der Palast hatte im Februar bekannt gegeben, dass der britische König an Krebs erkrankt ist und sich zunächst zurückzieht. Hinter den Kulissen arbeitete er weiter und erschien bereits im April wieder in der Öffentlichkeit. Er unterzieht sich offenbar einer ambulanten Therapie.

Die Krebstherapie soll der Monarch allerdings im Oktober für wenige Tage unterbrochen haben, als er mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (77), Australien und Samoa besuchte. Es war die erste Fernreise des Königs seit seiner Krebsdiagnose. Ein Palastmitarbeiter erklärte anschließend dem "Guardian" zufolge, der König habe die Reise "wirklich geliebt" und sei in seinem Programm "regelrecht aufgegangen", da es "seine Stimmung und seine Genesung" verbessert habe. "In diesem Sinne war die Tour, trotz ihrer Anforderungen, das perfekte Stärkungsmittel."

Eine Stärkung konnte Charles, der 2022 den Thron bestieg, sicher gut gebrauchen. Das vergangene Jahr war für ihn vor allem durch gesundheitliche Sorgen geprägt. Nicht nur der König selbst, sondern auch seine Schwiegertochter, Prinzessin Kate (42), erhielt eine Krebsdiagnose, die sie im März öffentlich machte. Auch sie wurde über Monate behandelt. Im September gab Williams Ehefrau bekannt, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat. Zudem musste Charles' Schwester, Prinzessin Anne (74), Ende Juni für mehrere Tage ins Krankenhaus. Sie hatte einen Unfall mit einem Pferd auf ihrem Landsitz, bei dem sie eine Gehirnerschütterung und leichte Verletzungen erlitt. Anfang November hatte außerdem Königin Camilla wegen einer Infektion der Atemwege einige Termine abgesagt.

Ein Lied als Geburtstagsgeschenk

Ob einer royalen Geburtstagsfeier dennoch nichts im Wege steht? Charles' öffentlicher Geburtstag wird im Juni mit der Militärparade "Trooping the Colour" gefeiert, sodass er seinen eigentlichen Geburtstag im November wohl erneut im kleinen Kreis begeht.

Ein Geschenk hat der Monarch vorab schon bekommen. Der Frauenchor "The Military Wives Choirs" hat anlässlich des 76. Geburtstags des Königs einen "bewegenden neuen Song veröffentlicht", wie "GB News" berichtete. Charles werde demnach mit einem Lied namens "November Sunday" geehrt, das die "kühle, neblige Londoner Nacht", in der er 1948 im Buckingham Palast geboren wurde, wiedergeben soll.

Wie steht es um eine Versöhnung mit Harry?

Nach seinem Geburtstag steht für Charles wohl weiter die Rückkehr zur Normalität im Mittelpunkt. Zum Abschluss seiner Reise nach Down Under Ende Oktober hieß es Berichten zufolge bereits aus dem Palast: "Wir arbeiten jetzt an einem ziemlich normal aussehenden vollen Übersee-Reiseprogramm für das nächste Jahr." Es sei "ein Hochgefühl für uns, zu wissen, dass wir in diesem Sinne denken können, vorbehaltlich der Freigabe durch die Ärzte".

Ob es auch für die königliche Familie eine Rückkehr zur Normalität geben wird, ist unterdessen weiter ungewiss. Im September gab es immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Royals haben Prinz Harry öffentlich zum 40. Geburtstag gratuliert. Wie "The Sun" berichtete, war es das erste Mal seit 2021, dass die königliche Familie eine öffentliche Botschaft für Harry zu dessen Ehrentag teilte. Nachdem auf dem offiziellen Instagram-Account von Charles und Camilla ein Geburtstagsbeitrag gepostet wurde, teilten auch William und Kate diesen in einer Instagram-Story und sendeten Harry damit ebenfalls Glückwünsche. Vermutlich wird es nun auch am Geburtstag von König Charles zu einem Telefonat zwischen dem Monarchen und seinem abtrünnigen Sohn kommen. Ein weiterer Schritt Richtung Familienfrieden?