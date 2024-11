Seine Söhne spielten dort einst König Charles III. lässt altes Baumhaus renovieren

König Charles III. liegt handwerkliche Arbeit am Herzen. (dam/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 17:56 Uhr

Seit 1988 steht auf König Charles' Landsitz Highgrove das Baumhaus seiner Söhne William und Harry. Pünktlich zum Winter wurde es auf Vordermann gebracht und mit einem neuen Dach ausgestattet.

König Charles III. (76) hat das alte Baumhaus seiner Söhne Prinz William (42) und Prinz Harry (40) renovieren lassen. Wie "People" berichtet, wurde es pünktlich zum Winter mit einem neuen Dach eingedeckt. Verantwortlich für das Aufhübschen des Baumhauses war Ben Collyns, der demnach vor rund zwölf Jahren einen Handwerkskurs der The King's Foundation besucht hatte.

Video News

Dass Collyns nun eingeladen wurde, an dem Baumhaus zu arbeiten, sei für ihn eine Ehre gewesen. "Bei der King's Foundation zu lernen, hat mir geholfen, mein Geschäft aufzubauen und hat mich auf meinem Weg als Handwerker wirklich stolz gemacht", wird jener aus einem Statement zitiert.

Constantine Innemée von der King's Foundation bezeichnet die Renovierung als einen Moment, "in dem sich der Kreis für Ben geschlossen hat". Das Baumhaus sei "ein Höhepunkt der Gartentouren, mit denen wir Einnahmen erzeugen, um unsere Bildungsprogramme der King's Foundation in traditionellen Fertigkeiten wie dem Strohdachdecken zu finanzieren. Es ist also fantastisch, ein so beeindruckendes Beispiel für Bens Fertigkeiten und die Bedeutung der Erhaltung historischer Handwerkskünste im Garten Seiner Majestät zu sehen", betont jener.

Das Baumhaus wurde 1988 inmitten eines Stechpalmenbaums errichtet. Es ist im Stumpery Garden auf Charles' Landsitz Highgrove zu finden und kann jedes Jahr von April bis Oktober besichtigt werden. Bis heute soll sich in dem Baumhaus ein Teeservice befinden, mit dem William und Harry einst gespielt haben.

Nicht nur der Landsitz Highgrove House kann besichtigt werden

Highgrove House ist nicht der einzige Landsitz des britischen Staatsoberhaupts, den Touristen und Royal-Fans besichtigen können. Zu Zielen, die mit Einschränkungen besucht werden können, gehören unter anderem auch das geliebte Feriendomizil der Königsfamilie, das schottische Schloss Balmoral, ebenso wie das Clarence House, der Kensington Palace und der Buckingham-Palast.