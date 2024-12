Stars König Charles: Krebsbehandlung wird 2025 fortgesetzt

King Charles - Getty Images - London - Remembrance Day - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 11:00 Uhr

Der britische Monarch wird auch im neuen Jahr weiter für seine Krebserkrankung behandelt werden.

Die Krebsbehandlung von König Charles III. wird 2025 weitergeführt.

Anfang Februar gab der Buckingham Palace bekannt, dass bei dem britischen Monarchen eine Form von Krebs diagnostiziert worden war. Daraufhin nahm er sich eine Auszeit von royalen Pflichtterminen. Ende April trat der 76-Jährige erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf. Nun gibt es ein Gesundheits-Update.

Laut ‚Sky News‘ erklärte ein Palast-Insider: „Seine Behandlung hat sich in eine positive Richtung entwickelt und als kontrollierter Zustand wird der Behandlungszyklus bis ins nächste Jahr fortgesetzt. Es ist beabsichtigt, dass der Monarch im nächsten Jahr zu einem vollen Programm an öffentlichen Aufgaben zurückkehrt.“

Im März gab Prinzessin Kate bekannt, dass bei ihr nach einer geplanten Unterleibsoperation ebenfalls Krebs festgestellt wurde. Inzwischen hat die Frau von Prinz William ihre Chemotherapie abgeschlossen.

Laura Lee, Geschäftsführerin der Krebshilfeorganisation Maggie’s, deren Schirmherrin Königin Camilla ist, findet die Neuigkeiten zu Charles‘ Krebsbehandlung nicht überraschend. „Es ist sehr üblich, dass die Behandlung über einen sehr langen Zeitraum fortgesetzt wird, so wie die Behandlung, der sich die Prinzessin von Wales unterzog, eine intensive Behandlung über ein Jahr lang“, schildert sie. „Und dann kommt ein Punkt, an dem sie zu Ende ist und sie erholt sich von einigen der Auswirkungen ihrer Behandlung. Wir haben also Immuntherapie, Chemotherapie, Operation, Hormontherapie. Es gibt alle möglichen unterschiedlichen Behandlungsmethoden. Es ist also überhaupt nicht überraschend.“