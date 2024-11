Am Vorabend seines Geburtstags König Charles trifft die „Gladiator II“-Stars in London

Pedro Pascal (li.) beim Händeschütteln mit König Charles (re.). (jom/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 00:20 Uhr

Dieser Film lockt sogar einen Royal: König Charles III. hat am Mittwochabend die Premiere von "Gladiator II" in London besucht. Die Stars des Films durften ihm die Hand schütteln.

König Charles III., der am 14. November seinen 76. Geburtstag feiert, hat am Vorabend seines Ehrentags die Premiere von "Gladidator II" in London besucht. Der Royal traf dabei auf einige Hollywoodstars.

Im Smoking zur Filmpremiere

Zur Weltpremiere von "Gladiator II" am Leicester Square fuhr der Monarch in einer Bentley-Limousine vor. Anschließend betrat er den roten Teppich in einem schwarzen Smoking und traf Regisseur Sir Ridley Scott (86) sowie die Stars des Films, allen voran Paul Mescal (28), Pedro Pascal (49) und Denzel Washington (69). Letzterer soll sich bei der Begegnung zunächst nervös gezeigt haben. Wie die "Daily Mail" berichtet, erklärte er Charles beim Händeschütteln: "Ich wusste nicht, ob ich Sie anfassen sollte oder nicht." Der König dankte ihm für sein Kommen und der Schauspieler antwortete: "Es war mir ein Vergnügen."

Bereits am Nachmittag hatte sich Charles den Filmschaffenden gewidmet. In einem Instagram-Post hieß es: "Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der 'Film and TV Charity' haben der König und die Königin heute Nachmittag Regisseure, Schauspieler, Fernsehmoderatoren, Stuntleute und Kostümbildner im Buckingham Palast empfangen." Seine Majestät habe die Schirmherrschaft über die Wohltätigkeitsorganisation übernommen und sei damit in die Fußstapfen seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) getreten.

Das Event besuchte auch "Gladiator II"-Regisseur Ridley Scott. Bei dem Termin war ebenso Königin Camilla (77) anwesend, bei der Premiere fehlte sie jedoch. Scott soll sie laut "Daily Mail" erklärt haben, dass es ihr leid tue, "dass ich heute Abend nicht kommen kann. Ich würde die ganze Zeit husten." Die Königin erholt sich noch von einer Atemwegserkrankung.