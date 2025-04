Stars König Charles und Königin Camilla ‚zutiefst traurig‘ über Angriff in Kanada

King Charles III with Queen Camilla leave The London Clinic on January 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2025, 11:00 Uhr

König Charles und Queen Camilla sind „zutiefst betrübt“ über den Anschlag auf ein Festival in Kanada am Samstag (26. April).

Ein Mann fuhr mit einem SUV in eine Menschenmenge beim Straßenfest Lapu Lapu in Vancouver, wobei mindestens elf Menschen getötet und weitere verletzt wurden. Der britische Monarch – der auch Staatsoberhaupt in Kanada ist – und seine Frau haben den Betroffenen nun ihr „tiefstes Mitgefühl“ ausgesprochen.

In einer Erklärung, die in den sozialen Medien geteilt und mit „Charles R“ unterzeichnet wurde, sagte der König: „Sowohl meine Frau als auch ich waren zutiefst traurig, als wir von dem schrecklichen Angriff und dem äußerst tragischen Verlust von Menschenleben in Vancouver erfuhren, der stattfand, als die philippinische Gemeinschaft zusammenkam, um die Feier eines ihrer ganz besonderen Feste zu feiern.“ Die Herzen und Gebete des britischen Königspaares seien bei allen, deren Leben durch eine so verzweifelte Tragödie erschüttert wurde. „Wir senden unser tiefstes Mitgefühl in einer äußerst qualvollen Zeit für so viele in Kanada.“

Auch Kanadas Premierminister Mark Carney sprach den Betroffenen sein „tiefstes Beileid“ aus. Er sagte in einer Erklärung: „Ich bin am Boden zerstört, von den schrecklichen Ereignissen beim Lapu Lapu Festival in Vancouver heute Abend zu hören. Ich spreche den Angehörigen der Getöteten und Verletzten, der philippinisch-kanadischen Gemeinschaft und allen in Vancouver mein tiefstes Beileid aus. Wir trauern alle mit euch. Wir beobachten die Situation genau und sind unseren Ersthelfern für ihr schnelles Handeln dankbar.“

Die Polizei verhaftete einen 30-jährigen Mann aus Vancouver am Tatort und sagte später, sie seien „zuversichtlich“, dass es sich nicht um einen Terroranschlag gehandelt habe. Kai-Ji Adam Lo, der in der Vergangenheit mit den Behörden im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen zu tun hatte, wurde wegen Mordes zweiten Grades in acht Fällen angeklagt, und weitere Anklagen werden in dem Fall erwartet. Die Getöteten sind zwischen fünf und 65 Jahre alt. Der Interimschef der Polizei von Vancouver, Steve Rai, fügte auf einer Pressekonferenz hinzu: „Dutzende weitere sind verletzt, einige schwer, und einige wurden noch nicht identifiziert.“