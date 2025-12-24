Stars König Charles wird seine Weihnachtsansprache aus der Westminster Abbey halten

König Charles wird seine Weihnachtsbotschaft aus der Westminster Abbey übermitteln.

Der 77-jährige Monarch wird seine festliche Ansprache erneut außerhalb der traditionellen Palastmauern halten, da die Rede in der Lady Chapel der mittelalterlichen Kirche in London aufgezeichnet wurde. Der König wird in seiner Botschaft, die am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) ausgestrahlt wird, voraussichtlich über die „Pilgerreise“ des Lebens sprechen. Die Westminster Abbey galt als idealer Ort, um über das Thema der Pilgerschaft nachzudenken, da jedes Jahr Pilger die Kirche besuchen, um an das Vermächtnis von Eduard dem Bekenner zu erinnern, dessen Schrein sich im Herzen der Abtei befindet. Die Abtei – der Ort der Krönung des Königs und jedes Monarchen seit 1066 – ist eng mit der königlichen Familie verbunden, da sie zugleich die Grabstätte von 15 Königen und Königinnen aus vergangenen Epochen ist.

Charles hielt seine Ansprache im vergangenen Jahr in der Fitzrovia Chapel, die einst dem Krankenhauspersonal diente, als symbolische Geste des Dankes an die Gesundheitsarbeiter, die ihn in einem Jahr behandelt hatten, in dem bei ihm eine nicht näher bezeichnete Form von Krebs diagnostiziert worden war. Unterdessen wird die Weihnachtsansprache des Königs erstmals auch in virtueller Realität zu sehen sein. Zuschauer mit dem VR-Headset Meta Quest 3 können die Übertragung verfolgen, während sie entweder in einer luxuriösen Holzlodge sitzen oder sie im vollständigen Kinostil erleben. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Wir haben eine großartige Tradition, neue Technologien von Anfang an in die königliche Weihnachtsbotschaft einzubinden, und wir sind stets bemüht, neue Zielgruppen zu erreichen.“

Der Monarch gab Anfang dieses Monats bekannt, dass seine Krebsbehandlung „im neuen Jahr reduziert werden kann“, in einer Videobotschaft, die während der ‚Stand Up To Cancer‘-Sendung von Channel 4 ausgestrahlt wurde. Charles sagte: „Tatsächlich kann ich Ihnen heute die gute Nachricht mitteilen, dass dank früher Diagnose, wirksamer Behandlung und der Befolgung ärztlicher Anweisungen mein eigener Behandlungsplan gegen den Krebs im neuen Jahr reduziert werden kann. Dieser Meilenstein ist sowohl ein persönlicher Segen als auch ein Zeugnis der bemerkenswerten Fortschritte, die in den letzten Jahren in der Krebsbehandlung erzielt wurden.“