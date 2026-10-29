Stars König Charles zeigt bei Karibikreise seine Tanzkünste

King Charles 2nd Day in Bahamas at Junkanoo Parade 1 Oct 2026- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 18:00 Uhr

König Charles hat am zweiten Tag seiner Karibikreise auf den Bahamas für ausgelassene Stimmung gesorgt.

Der 77-jährige Monarch nahm am Mittwoch (28. Oktober) an einem traditionellen Junkanoo-Fest teil und ließ sich dabei zu einigen Tanzschritten hinreißen. Mit Rasseln in den Farben der bahamaischen Flagge mischte er sich unter die Tänzer und wurde von den Zuschauern begeistert empfangen. Trotz der karibischen Hitze trug Charles einen Anzug und eine Sonnenbrille.

Zuvor hatte der König den Tag mit einer Gedenkveranstaltung für gefallene Angehörige der ‚Royal Bahamas Defence Force‘ (RBDF) begonnen. Er sprach mit Soldatinnen und Soldaten und legte anschließend am Flamingo-Denkmal einen Kranz nieder. Die Gedenkstätte erinnert an vier Marinesoldaten, die 1980 ums Leben kamen, als das Patrouillenboot ‚HMBS Flamingo‘ von einem kubanischen MiG-Kampfflugzeug versenkt wurde.

Anschließend besuchte Charles die ‚Bahamas Boxing Academy‘, wo ihn junge Boxer und ihr Cheftrainer auf ungewöhnliche Weise begrüßten. Sie trugen T-Shirts, auf denen der Monarch mit einer Krone, Boxhandschuhen und einem Meisterschaftsgürtel abgebildet war. Auch Charles erhielt eines der Kleidungsstücke als Geschenk. Boxer Jermaine Gibson berichtete gegenüber der ‚BBC‘, der König habe sich darüber sehr gefreut. „Er war begeistert, wirklich begeistert“, sagte Gibson.

Ein weiterer Programmpunkt führte den Monarchen in den ‚Bonefish Pond National Park‘. Das ehemalige Deponiegelände wurde in ein Naturschutzgebiet mit mehr als 400 Hektar Mangrovenwald umgewandelt. Charles erkundete das Feuchtgebiet auf einem neu angelegten Holzsteg und informierte sich über die Maßnahmen zum Schutz der empfindlichen Küstenlandschaft. Außerdem sprach er mit Studierenden, die dort wissenschaftliche Feldforschungen durchführen.

Der Besuch stand im Zeichen eines zentralen Themas der neuntägigen Reise: dem Schutz der Karibik vor den Folgen des Klimawandels. Joanne Smith, Präsidentin des ‚Bahamas National Trust Council‘, begrüßte das Interesse des Königs. Sie hoffe, dass der Besuch auch die Bevölkerung dazu ermutige, sich stärker mit den Nationalparks des Landes zu beschäftigen. „Wir freuen uns sehr, den König hier begrüßen zu dürfen“, erklärte sie.

Am Abend nahm Charles an einem Gartenempfang im ‚Government House‘ in Nassau teil. Generalgouverneurin Dame Cynthia A. Pratt würdigte den Besuch als besonderen Moment für das Land. Es sei das erste Mal seit 1973, dass Charles auf die Bahamas reise. Sie hoffe, dass er während seines Aufenthalts die Gastfreundschaft der Bevölkerung erleben werde und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Krone und den Bahamas weiter gestärkt würden.

Am Donnerstag (29. Oktober) setzt Charles seine Reise in Guyana fort. Anschließend wird Königin Camilla in Antigua und Barbuda zu ihm stoßen. Dort findet in der kommenden Woche das Treffen der Regierungschefs des Commonwealth statt.